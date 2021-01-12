Арестованы все задержанные по делу о финансовой пирамиде в Кабардино-Балкарии

12 января 2021, 21:20

Суд в Нальчике арестовал сегодня на два месяца троих подозреваемых в обмане вкладчиков финансовой пирамиды. Таким образом все шестеро задержанных отправлены в СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", 8 января более ста человек заявили в полицию Нальчика, что стали жертвами мошеннической схемы с участием местных блогеров, которые рекламировали вклады под высокие проценты. 11 января стало известно, что задержаны шесть подозреваемых, троих суд арестовал.

Сумма ущерба превысила 200 миллионов рублей, а число обманутых вкладчиков выросло 260, сообщило МВД 9 января. Пострадавшие рассказали, что доверились рекламе о быстром заработке.

Нальчикский городской суд сегодня рассмотрел ходатайство следствия об аресте еще троих задержанных. "Во вторник еще трем из шести подозреваемых в мошенничестве решением Нальчикского городского суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", - сообщил представитель суда, слова которого приводит ТАСС.

По информации следствия, подозреваемые разместили в соцсети объявление о возможности инвестировать деньги в прибыльные бизнес-проекты и обещали частным вкладчикам обеспечить доход в размере до 100% от суммы вклада ежемесячно. При этом вести предпринимательскую деятельность подозреваемые не планировали, а выплата прибыли осуществлялась за счет средств, поступивших от новых клиентов, говорится в сообщении на сайте МВД Кабардино-Балкарии от 11 января.

Напомним, уголовное дело расследуется по статьям "Мошенничество" и "Организация деятельности по привлечению денежных средств". По мнению одной из потерпевших, обманутых вкладчиков гораздо больше, чем 260. Пользователи Instagram упрекнули в наивности потерпевших, вложивших деньги в типичную финансовую пирамиду.