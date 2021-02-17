Режим самоизоляции для пожилых продлен на Ставрополье

17 февраля 2021, 16:21

Жители Ставрополья старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции до 18 марта, постановил глава региона.

Как писал "Кавказский узел", в Ставропольском крае был продлен до 18 февраля включительно режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

На главной странице"Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса, в том числе на Ставрополье, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

До 18 марта включительно продлен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации края постановлении губернатора региона Владимира Владимирова.

Ситуация с COVID-19 в крае стабилизируется, заявил сегодня губернатор Ставрополья в своем Instagram. "Мы приближаемся к тому, чтобы постепенно смягчать ограничительные меры. Очень многое зависит и от темпов вакцинации. От того, насколько быстро в крае будет сформирован иммунный барьер. На сегодня прививку получили уже около 44 тысяч человек", - сообщил Владимир Владимиров.

За сутки в Ставропольском крае выявлено 162 новых случая заражения коронавирусом, скончались шесть пациентов. С начала пандемии COVID-19 подтвержден у 46 038 человек, из них выздоровели 41 578, умерли 1017 человек, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".