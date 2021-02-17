Пожилая женщина. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

17 февраля 2021, 16:21

Режим самоизоляции для пожилых продлен на Ставрополье

Жители Ставрополья старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции до 18 марта, постановил глава региона.

Как писал "Кавказский узел", в Ставропольском крае был продлен до 18 февраля включительно режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

На главной странице"Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса, в том числе на Ставрополье, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

До 18 марта включительно продлен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации края постановлении губернатора региона Владимира Владимирова.

Ситуация с COVID-19 в крае стабилизируется, заявил сегодня губернатор Ставрополья в своем Instagram. "Мы приближаемся к тому, чтобы постепенно смягчать ограничительные меры. Очень многое зависит и от темпов вакцинации. От того, насколько быстро в крае будет сформирован иммунный барьер. На сегодня прививку получили уже около 44 тысяч человек", - сообщил Владимир Владимиров.

За сутки в Ставропольском крае выявлено 162 новых случая заражения коронавирусом, скончались шесть пациентов. С начала пандемии COVID-19 подтвержден у 46 038 человек, из них выздоровели 41 578, умерли 1017 человек, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти Ставропольского края смягчили ограничения из-за коронавируса", "Власти Ставрополья перевели все школы на очный режим", "Вирусолог скептически оценил перспективы кустарного пошива костюмов для врачей Ставрополья".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

17 февраля 2021, 16:01

  • Свидетели Иеговы* в Нефтекумске лишились работы из-за уголовного преследования

    Уголовное дело Свидетелей Иеговы* Константина Самсонова, Александра Акопова и Шамиля Султанова, которое начал сегодня рассматривать суд на Ставрополье, очень объемное и будет рассматриваться долго, предположил адвокат Денис Владимиров. Обвиняемые находятся на свободе, но из-за наложенных судом ограничений не могут вернуться на работу и испытывают сложности с медицинской помощью.

17 февраля 2021, 15:30

17 февраля 2021, 14:48

17 февраля 2021, 14:03

17 февраля 2021, 13:38

  • "Медиазона" указала на подоплеку обысков в поселке Тарки

    Массовые обыски, которые прошли в дагестанском поселке Тарки после ареста силовика, подозреваемого в хранении наркотиков, местные жители связывают с местью его родственников противникам наркомании, сообщила сегодня "Медиазона".

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи