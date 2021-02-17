Курорты Северного Кавказа закрыты из-за опасности схода лавин

17 февраля 2021, 13:10

В целях безопасности закрыт курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, также закрыты несколько трасс на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Чеченский курорт "Ведучи" работает в штатном режиме, сообщило сегодня министерство Чечни по туризму.

Как писал "Кавказский узел", горнолыжные трассы и канатные дороги на "Эльбрусе" останутся закрытыми в течение еще двух дней в связи с сильным снегопадом, сообщила 16 февраля администрация курорта. Спасатели предупредили о риске схода лавин в горах Кабардино-Балкарии.

Шесть горных курортов закрыты из-за опасности схода лавин и плохих погодных условий на территории пяти регионов Северо-Кавказского федерального округа, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб. "В Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и в Чечне в целях безопасности закрыты шесть горнолыжных курортов", - отметил он. По его словам, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии 16 февраля проведено 10 принудительных спусков лавин.

Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии закрыт 17 и 18 февраля, говорится на сайте курорта. На сайте дагестанского курорта "Чиндирчеро", по данным на 12.30 мск 17 февраля, не содержится предупреждений о закрытии трасс или канатных дорог. На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии работает большинство трасс, с 12.30 анонсировано закрытие канатной дороги "Лунный экспресс" на регламентные работы, следует из сообщения в Instagram курорта. На сайте и в Instagram курорта "Домбай", по данным на 12:30 мск 17 февраля, не содержится предупреждений о закрытии трасс или канатных дорог. На сайте и в Instagram курорта "Армхи" в Ингушетии на 12.30 мск 17 февраля не содержится информации о закрытии трасс.

Всесезонный горнолыжный курорт "Ведучи" в Чечне работает в штатном режиме, и нет никакой опасности схода лавин, так как нормального снежного покрова здесь не было несколько лет, сообщило сегодня ИА "Грозный-Информ" со ссылкой на министерство Чечни по туризму.

В Дагестане и Кабардино-Балкарии сошли лавины

Видеозапись принудительного спуска лавины на Эльбрусе 16 февраля опубликовало в своем YouTube-канале ГТРК "Ставрополье". "В главном управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии подтвердили, что это был принудительный спуск. Пострадавших нет, сообщили спасатели", - отмечается в сообщении телеканала.

Лавина объёмом 45 000 кубометров сошла сегодня в 08.00 в Цунтинском районе Дагестана на 23-м километре дороги Кидеро-Шаури-Агвали. Жертв и разрушений в результате схода лавины нет. Работы по расчистке автодороги будут проводиться до 15.00 17 февраля, сообщило сегодня управление МЧС по Дагестану. Предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2000 метров в Цунтинском районе содержится в сообщении ведомства от 16 февраля.

17-18 февраля в горах Карачаево-Черкесии лавиноопасно, говорится на сайте управления МЧС по республики. Также в Карачаево-Черкесии объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными осадками.

Администрация Карачаевского городского округа сообщила сегодня о награждении трех инструкторов, которые спасли детей во время схода лавины на Домбае. "Инструктор по горным лыжам Мурат Байрамуков спас мальчика из Краснодарского края. Во время схода лавины мужчина откопал себя и ребёнка из снега. Замир Капушев спас пятилетнюю девочку, которую родители потеряли во время инцидента. Маленькая девочка упала на снег, из которого не могла самостоятельно выбраться. Инструктор по сноуборду Аслан Джириков спас ребенка, загородив его от лавины", - отмечается в сообщении на сайте администрации. Награды им вручил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

18 января снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в Домбае, погиб один человек – президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов. При этом количество туристов на горных курортах в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии оставалось большим, несмотря на прогнозы о лавиноопасности.

Предупреждение о лавиноопасности в горах Ингушетии высотой более 2000 метров опубликовало 16 февраля на своем сайте МЧС по Ингушетии. В период с 18.00 17 февраля до 18.00 20 февраля опасность схода лавин существует в горах выше 1500 метров, говорится в сегодняшнем сообщении ведомства.

Управление МЧС по Чечне также разместило на своем сайте сообщение о лавиноопасности в горных районах выше 2000 метров.

В горных района региона прогнозируется лавиноопасность в горах свыше 2000 метров, но на территории Чечни "нет объектов, которые попадают под данную категорию", привело ИА "Грозный-Информ" слова представителя МЧС.

Управление МЧС по Кабардино-Балкарии продлило прогноз о лавиноопасности в горах выше 2000 метров до 18.00 18 февраля.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня днем будет идти снег, температура воздуха составит -13 градусов, скорость ветра - два метра в секунду. Ночью снегопад продолжится, температура снизится до -14, скорость ветра - до метра в секунду. Днем 18 февраля также будет идти снег, похолодает до -20 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Сервис также доступен в легкой версии.