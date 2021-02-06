Участники акции протеста против карантина организовали в Тбилиси концерт

06 февраля 2021, 16:45

Аниматоры, работники развлекательных центров, фитнес-центров и горнолыжных курортов потребовали отмены ограничений, связанных с коронавирусом. Протестующие организовали уличный концерт на ступенях парламента Грузии.

Как писал "Кавказский узел", власти Грузии с 1 февраля начали поэтапно снимать ограничения, связанные с COVID-19. Участники акций протеста считают, что правительство делает это слишком медленно. Так, 28 января в Кутаиси протестующие потребовали возобновить работу общественного транспорта, открыть рынки и торговые центры. Людям не по карману добираться на работу на такси, а работники рынков и магазинов остались без средств к существованию, заявили они. Работа общественного транспорта возобновилась в пяти городах, но Кутаиси в их число не вошел. Детский фонд ООН, в свою очередь, указал, что закрытие школ в Грузии лишило возможности получать образование более 50 тысяч детей.

Жесткие ограничения, связанные с тяжелой эпидемиологической ситуацией, действуют в Грузии с 28 ноября 2020 года, они несколько ослаблялись лишь на время новогодних праздников. 23 января участники митинга в Тбилиси заявили об экономических трудностях, вызванных ограничениями из-за коронавируса. Еще одну акцию протеста провели в тот же день работники фитнес-клуба в Батуми, которые попросили разрешить им вернуться на работу. 24 января на акцию протеста вышли представители туристического бизнеса, которые потребовали открыть горнолыжные курорты. Акции протеста в Тбилиси продолжились 25 и 26 января. Власти продолжают использовать карантинные меры в политических целях, несмотря на то что за время пандемии уровень экономики Грузии упал на 20%, указали аналитики.

Сотрудники фитнес-центров и горнолыжных курортов, аниматоры и работники сферы культуры организовали сегодня акцию-перфоманс в Тбилиси. Они настаивают на снятии ограничений.

Акция продолжится вплоть до выполнения требований протестующих, заявил один из активистов, Гега Салуквадзе. "Частичное снятие ограничений было определенной приманкой. Они (власти. - Прим. "Кавказского узла") испугались текущих акций. Если скажут через неделю, что число случаев [заражения коронавирусом] снова увеличилось, что нам тогда делать? Что делать бизнесу? Нам такое [частичное] открытие не нужно. Нам нужно, чтобы было обдуманно, согласованно. Мы столько времени просим о встрече с координационным советом, а с нами никто не встретился. То, что делает власть, это полная бессмыслица. Либо они должны сделать так, как мы требуем, либо другого пути нет - мы продолжим протест", - процитировал участника акции "Интерпрессньюс".

На видео, опубликованном сегодня на YouTube-канале издания "Sputnik-Грузия", протестующие проводят концерт прямо на ступенях здания парламента Грузии. Пока одни выступают, другие участники акции стоят с плакатами. Плакаты лежат и на импровизированной сцене. Там также разложены горные лыжи. В районе проведения акции ходят аниматоры в костюмах киногероев.

Сегодняшняя акция протеста - не только бесплатный концерт, но и возможность сфотографироваться с аниматорами, получить экскурсию по городу от профессиональных гидов. На плакатах, принесенных активистами к зданию парламента, написано "Регуляция = голод", "Мы хотим работать". "Мы уже находимся на грани банкротства. У меня было четыре развлекательных центра в Тбилиси, из которых от одного я был вынужден отказаться, а остальные уже находятся на грани закрытия, так как я не могу платить аренду", – процитировал "Sputnik-Грузия" одного из участников акции.

Организаторы акций протеста с требованием упразднить введенные в связи с коронавирусом ограничения в туристической сфере, потеряли надежду договориться с властями Грузии и готовят иск в Конституционный суд. Владельцы небольших гостиниц пожаловались на отсутствие постояльцев. Улучшения в туристической сфере возможны в связи с открытием с 1 февраля международного авиасообщения с Грузией. Туроператоры, однако, указали, что из России туристы в Грузию массово все равно не поедут, поскольку между двумя странами нет прямых авиарейсов.

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