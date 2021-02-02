02 февраля 2021, 19:15

Сотрудник МВД Дагестана заподозрен в фальсификации документов

Бывший дознаватель сфальсифицировал материалы уголовного дела против жителя Дагестана, сообщило сегодня следствие.

Уголовное дело о служебном подлоге (часть 1 статьи 292 УК РФ) расследуется в отношении бывшего сотрудника полиции по Цунтинскому району.

По версии следствия, в октябре 2019 года дознаватель отдела МВД внес ложные сведения в протокол по уголовному делу о незаконном изготовлении оружия, которое он расследовал, а также подписал протокол вместо подозреваемого. Дело  было направлено в суд, что привело к нарушению прав местного жителя,  сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

Дознаватель стремился "облегчить свою работу, уменьшив ее объем и окончить дознание по уголовному делу в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении ведомства. 

Часть 1 статьи 292 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Комментариев подозреваемого или его официальных представителей относительно версии следствия не поступало. 

На сайте МВД по Дагестану на 18:35 мск не содержится комментариев о расследовании в отношении бывшего дознавателя.

Примечание:

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