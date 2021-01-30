Начальник управления соцзащиты в Дагестане обвинена по делу о хищении 50 миллионов

30 января 2021, 16:09

Бывшая начальница управления социальной защиты в Хасавюртовском районе обвинена в мошенничестве и служебном подлоге после хищения 50 миллионов рублей, выделенных на пособия вымышленным людям.

По версии следствия, с 2014 по 2017 годы начальник управления соцзащиты населения в Хасавюртовском районе, главный бухгалтер, начальник отдела по вопросам пособий семьям с детьми и специалист учреждения включили в базу данных Минтруда Дагестана и в ведомости более 1500 вымышленных получателей различных соцвыплат. Они договорились с начальниками отделений почты и почтальонами в населенных пунктах района и похитили более 50 млн рублей.

Бывшая начальница управления обвинена в служебном подлоге и крупном мошенничестве, совершенном организованной группой, с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 292, ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК России) - всего 12 эпизодов. Уголовное дело направлено в суд. "Ранее приговорами судов около 40 членов указанной организованной группы, среди которых начальники и почтальоны отделений почтовой связи в населенных пунктах Хасавюртовского района, сотрудники управления социальной защиты в муниципальном образовании "Хасавюртовский район", признаны виновными и осуждены к различным видам наказания", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что 15 работников почты и отдела соцзащиты в Хасавюртовском районе стали участниками уголовных дел после того, как в базе данных Минтруда Дагестана было обнаружено 600 несуществующих получателей выплат. Обвинение было предъявлено 13 начальникам отделений почты Хасавюртовского района, почтальону и старшему специалисту отдела соцзащиты. Суд признал сотрудников почты и управления соцзащиты виновными и приговорил их к условному лишению свободы.