17 декабря 2020, 21:23

Дагестанский суд назначил условные сроки за хищение 39 миллионов

Вынесен приговор сотрудникам почты и управления соцзащиты Хасавюртовского района по делу о мошенничестве с социальными выплатами. Суд признал обвиняемых виновными и приговорил их к условному лишению свободы.

Как писал "Кавказский узел", 15 работников почты и отдела соцзащиты в Хасавюртовском районе стали участниками уголовных дел после того, как в базе данных Минтруда Дагестана было обнаружено 600 несуществующих получателей выплат, сообщил региональный Следком. Обвинение было предъявлено 13 начальникам отделений почты Хасавюртовского района, почтальону и старшему специалисту отдела соцзащиты.

Хасавюртовский районный суд в Дагестане вынес приговор в отношении работников почтовых отделений и районного управления соцзащиты по делам о мошенничестве (части 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса России) и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 Уголовного кодекса России), сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

Следствием и судом установлено, что с 2014 по 2016 год 15 работников почтовых отделений Хасавюртовского района и районного управления социальной защиты населения, будучи в сговоре, обналичили бюджетные денежные средства, предназначенные для выплат по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, и присвоили их. "Министерству труда региона причинен ущерб на сумму 39,7 миллиона рублей", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2,5 до 3,5 года условно с лишением права занимать определенные должности. Комментариев от осужденных или их официальных представителей относительно приговора суда не поступало.

Санкции части 3 статьи 159 Уголовного кодекса России предусматривают лишение свободы на срок до шести лет, части 4 той же статьи - на срок до 10 лет. Санкции части 2 статьи 292 Уголовного кодекса России предусматривают до четырех лет лишения свободы. 

Уголовное дело поступило в Хасавюртовский районный суд 31 августа, состоялось семь судебных заседаний, приговор был оглашен 17 декабря, следует из карточки дела на сайте суда.

Расследование уголовного дела в отношении начальника и главного бухгалтера районного управления соцзащиты продолжается, сообщило Управление СКР по Дагестану 16 сентября.

Примечание:

"Работники соцзащиты и почты в Дагестане осуждены за крупное мошенничество", "Житель Дагестана обвинен в мошенничестве с соцвыплатой", "Дело главы дагестанского села дошло до суда".

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