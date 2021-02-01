Финансист администрации Курахского района заподозрен в злоупотреблении полномочиями

01 февраля 2021, 22:44

Начальник финотдела администрации Курахского района Дагестана дал указания перечислить 150 тысяч рублей зарплаты и отпускных своему сыну, который не работал в администрации, сообщил Следком.

По версии следствия, в июле 2017 года по указанию главы финансового отдела администрации Курахского района на расчетный счет его сына главный бухгалтер отдела перечислил 150 тысяч рублей из бюджета в качестве заработный платы и отпускных.

"Фактически (сын подозреваемого) в трудовых отношениях с администрацией района не состоял", - отмечается в сообщении, опубликованном сегодня на сайте дагестанского управления СКР.

Дело расследуется по статье о злоупотребление должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ), максимальная санкция по которой предусматривает до четырех лет заключения.

Материальный ущерб, причиненный подозреваемым бюджету района, будет возмещен, утверждается в сообщении ведомства.

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