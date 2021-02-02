ФСБ рапортовала о задержании изготовителей оружия на Кубани и в Ростовской области

02 февраля 2021, 10:39

В 19 регионах, в том числе в Краснодарском крае и Ростовской области, задержаны 43 подозреваемых в подпольной модернизации оружия, у них найдены миномет, пушка, стрелковое оружие и боеприпасы, сообщила ФСБ.

Сотрудники ФСБ при помощи МВД и Росгвардии задержали 43 жителей 19 регионов страны, предположительно, причастных "к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских" и продаже оружия, сообщила сегодня ФСБ.

Среди перечисленных ведомством субъектов Федерации – два региона юга России: Краснодарский край и Ростовская область. Там, по версии силовиков, жили "нелегальные оружейники", в домах которых "проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия".

У задержанных изъяты 50-мм пехотный миномет и 45-мм пушка, а также 191 единица огнестрельного оружия, в том числе три пулемета, 18 автоматов, снайперская винтовка «Винторез», восемь пистолетов-пулеметов, 48 винтовок и карабинов, 113 пистолетов и револьверов, а также 27 минометных мин, 45 ручных гранат, более 26 тысяч патронов, 34,5 килограмма пороха и тротила и 29 приспособлений для бесшумной стрельбы.

"Прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Сколько человек задержаны в каждом из регионов, и в каких городах располагались мастерские, в сообщении не указано.

"Кавказский узел" писал также, 2 сентября 2020 года ФСБ сообщила, что в девяти регионах, в том числе в Ростовской области, задержаны 20 подозреваемых в подпольном изготовлении оружия в шести мастерских. У них были найдены автоматы, винтовки, пистолеты, гранаты и патроны.

Месяцем ранее, 3 августа 2020 года, ведомство сообщило, что в 12 регионах, в том числе в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ростовской области и Чечне, задержаны 42 человека, причастных к модернизации гражданского оружия в боевые аналоги в подпольных мастерских.