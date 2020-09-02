ФСБ сообщила о задержании изготовителей оружия в Ростовской области

02 сентября 2020, 12:22

В девяти регионах, в том числе в Ростовской области, задержаны 20 подозреваемых в подпольном изготовлении оружия, у них найдены автоматы, винтовки, пистолеты, гранаты и патроны, сообщила ФСБ.

Сотрудники ФСБ задержали 20 жителей девяти регионов - Крыма, Красноярского края, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областей. По версии силовиков, они причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с целью сбыта, сообщила сегодня пресс-служба ФСБ.

"Изъято 83 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: автоматы «АКС-74У», «АК-103»; пистолеты-пулеметы «ППШ», «ППС»; винтовки и карабины Мосина, СКС, СВТ, AR-15, «Mauser»; пистолеты и револьверы «ТТ», «ПМ», «СПШ», «Glock», «Наган», а также 16 гранат, более 5000 патронов различного калибра, свыше 100 основных частей оружия, 5 приспособлений для бесшумной стрельбы и 150 штык-ножей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Кроме того, силовики нашли шесть подпольных оружейных мастерских, отмечается в публикации. Сколько человек задержано в каждом из регионов и в каких городах располагались шесть мастерских, в сообщении не указано.

Эта публикация стала вторым за месяц отчетом ФСБ о задержании на юге России подозреваемых в изготовлении оружия и боеприпасов. Как писал "Кавказский узел", 3 августа ведомство сообщило, что в 12 регионах России, в том числе в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ростовской области и Чечне, задержаны 42 человека, причастных к модернизации гражданского оружия в боевые аналоги в подпольных мастерских.

На сайте ФСБ с 3 августа по 2 сентября размещены четыре сообщения о задержании подозреваемых в подпольном изготовлении и контрабанде оружия. Лишь в двух из них говорится об обысках и задержаниях в регионах юга России.

Комментариев от задержанных либо их представителей относительно версии ФСБ пока не поступало.