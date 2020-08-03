03 августа 2020, 11:22

ФСБ отчиталась о массовых задержаниях изготовителей оружия на юге России

Жители 12 регионов, в том числе Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ростовской области и Чечни задержаны по подозрению в изготовлении оружия и боеприпасов, сообщила ФСБ.

По данным ведомства, в 12 регионах России пресечена деятельность 42 человек, причастных к модернизации гражданского оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту.

Обыски были проведены по адресам проживания этих людей, в том числе в четырех регионах юга России - Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ростовской области и Чечне.

Изъято 179 единиц огнестрельного оружия, в том числе пулемет, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, а также 17 ручных гранат, около 15 кг взрывчатых веществ, 110 детонаторов и более 80 тысяч патронов, сообщила пресс-служба ФСБ.

"Пресечена деятельность 22 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов, оснащенных специализированным оборудованием, в т. ч. 3D-принтерами и станками с ЧПУ... Назначены криминалистические экспертизы, принимаются процессуальные решения ", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.

Сколько человек задержаны в каждом из регионов и начато ли расследование уголовного дела, в публикации не уточняется. Комментариев от задержанных либо их представителей относительно версии силовиков пока не поступало.

Примечание:

"Житель Ингушетии получил срок за хранение оружия", "Суд в Карачаево-Черкесии заблокировал сайт об изготовлении взрывчатки", "Житель Ставрополья получил условный срок за хранение боеприпасов".

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