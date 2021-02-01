Владелец заправки в Дагестане заподозрен в нарушении мер безопасности

На газовой заправке в Сергокалинском районе Дагестана персонал работал без проведения аттестации, а заправка не была оборудована противопожарным оборудованием, сообщило следствие.

Индивидуальный предприниматель заподозрен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 Уголовного кодекса России).

"Кавказский узел" ранее сообщал о прокурорских проверках на заправках в Дагестане после резонансных инцидентов, произошедших с 2014 по 2017 год. На целом ряде АЗС в тот период произошли взрывы, которые, как выяснили надзорные органы, стали следствием нарушений. Власти пообещали закрыть все АЗС, работающие с нарушениями, но так и не сделали этого, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

По версии следствия, с середины 2019 года по октябрь 2020 года предприниматель на заправке в Сергокалинском районе продавал жителям сжиженный газ, допустив к работе сотрудников без проведения аттестации, сообщило сегодня управление Следственного комитета по Дагестану на своем сайте.

На заправке также не было сигнализации загазованности и системы обнаружения пожаров, не соблюдалось минимальное расстояние между газовым оборудованием и зданием АЗС, газовый резервуар был расположен над землей, сообщило сегодня РИА "Дагестан".

Часть 1 статьи 238 Уголовного кодекса России предусматривает до двух лет лишения свободы. Комментариев подозреваемого или его официальных представителей о версии следствия не поступало.