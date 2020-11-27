Владелец автозаправки в Дагестане обвинен в незаконном предпринимательстве

27 ноября 2020, 22:52

Дагестанский предприниматель обвиняется в том, что продавал газ на своей автозаправочной станции без лицензии.

По версии обвинения, в 2013-2019 годах обвиняемый продал 5,5 миллиона литров сжиженного углеводородного газа, не имея специальной лицензии. "В результате незаконной деятельности он извлек доход в сумме более 92,7 млн рублей", - сообщила прокуратура Дагестана.

Дело о незаконном предпринимательстве (пункт "б" части 2 статьи 171 УК России) в отношении владельца заправки направлено в Тарумовский районный суд, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Прокуратура не уточнила, продолжит ли эта АЗС свою работу.

"Кавказский узел" ранее сообщал о прокурорских проверках на заправках в Дагестане после резонансных инцидентов, произошедших с 2014 по 2017 год. На целом ряде АЗС в тот период произошли взрывы, которые, как выяснили надзорные органы, стали следствием нарушений. Власти пообещали закрыть все АЗС, работающие с нарушениями, но так и не сделали этого, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

В марте этого года очередная проверка выявила в Докузпаринском районе пять автогазозаправочных станций, где сжиженный углеводородный газ продавался без разрешительных документов. Работа АЗС была приостановлена, сообщила прокуратура.