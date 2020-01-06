Заправка автомобиля топливом, скриншот видео https://youtu.be/Y7Dw8uR3QyE

06 января 2020, 18:20

Дагестан назван лидером по числу заправок с плохим топливом на Юге России

Шесть дагестанских и пять ставропольских фирм по итогам проверок Росстандарта в 2019 году вошли в список торговцев некачественным топливом. Эти два региона стали лидерами в ЮФО и СКФО по числу заправок с фальсификатом.

Росстандарт проводит исследования качества топлива по всей России в рамках информационного проекта "Топливо без обмана". Образцы топлива исследуются в аккредитованных лабораториях. В 2019 году Дагестане проводились особые проверки, сообщило ведомство.

В список нарушителей, составленный по итогам 2019 года, вошли 157 компаний. Некачественное топливо выявлено на одной или нескольких заправках каждой компании. В ЮФО и СКФО наибольшее число нарушителей зафиксировано в Дагестане, где их шесть, и на Ставрополье, где их пять.

В список также вошли три компании в Ростовской области, по две в Чечне и Кабардино-Балкарии, по одной в Ингушетии, Краснодарском крае и Астраханской области. Сколько всего проверялось заправок в каждом из регионов, в таблице не уточняется.

Согласно опубликованной ранее на сайте ведомства карте качества топлива России, по итогам 2018 года Чечня и Дагестан относились к числу регионов с наихудшими показателями - там фальсифицированным топливом торговали на более чем 20% заправок. Опасный уровень - от 10 до 20% - зафиксирован в Ставропольском крае. При этом во всех остальных регионах ЮФО и СКФО были наилучшие показатели по России - фальсификата менее 5%. Росстандарт тогда не проводил исследования в Калмыкии и Астраханской области.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители Чечни назвали необъяснимым рост цен на газовое топливо на автозаправках в Чечне - в ноябре 2019 года газ подорожал на 33%.

24 февраля 2019 года жители Кизляра провели акцию против роста цен на топливо. Протестующих поддержали пользователи Instagram. Перед этим, в январе 2019 года, проезд в маршрутках по Махачкале подорожал с 17 до 23 рублей. Пассажиры и водители маршруток, недовольные этим, также проводили акции протеста. С инициативной группой протестующих встретился заместитель мэра, который назвал одной из причин повышения цен на проезд подорожание топлива.

Примечание:

"Пожар в Шали вызвал критику в адрес владельцев АЗС", "17 автозаправок закрыты в Чечне после взрыва в Серноводском", "Нелегальная газовая заправка выявлена в Грозном".

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  • 2 Медведев анонсировал более 14,8 миллиарда субсидий для клиник юга России

    Правительство России проигнорировало требования активистов о строительстве медицинских учреждений в регионах юга России и решило перечислить средства на возведение и реконструкцию других объектов в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии и Чечне, а также Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Астраханской областях.

06 января 2020, 15:22

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