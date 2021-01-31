Ребенок из семьи вынужденных переселенцев пострадал при обрушении дома в Грузии

31 января 2021, 00:10

В Зугдиди обрушился дом, где жили семьи вынужденных переселенцев из Абхазии. Спасатели вытащили из-под обломков десятилетнюю девочку, она госпитализирована со множественными травмами.

По данным грузинской Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, ребенок стал единственным пострадавшим при обрушении двухэтажного дома. Когда девочку вытащили из-под обломков, она была в сознании. "Группа скорой медицинской помощи доставила девочку в клинику, где ей оказывается соответствующая помощь", - сообщил 30 января "ИнтерпрессНьюс".

Жизнь ребенка вне опасности, хотя ребенок и получил множественные травмы, со ссылкой на врача отделения неотложной помощи реферальной больницы Зугдиди Мзию Гергедаву Первый канал грузинского телевидения.

Девочка жила в аварийном здании бывшего консервного завода в семье вынужденных переселенцев из Абхазии, всего в этом здании проживало пять таких семей, информировали "Новости-Грузия".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2020 года в Грузии вызвал широкий резонанс снос домов, где, в частности, проживали вынужденные переселенцы. Городская инспекция Тбилиси 15 декабря снесла 12 незаконно построенных зданий в Исано-Самгорском районе города, что вызвало протест местных жителей. Активисты объявили о бессрочной акции протеста, они указали на недопустимость лишения жилья в период пандемии и потребовали поддержки от властей до окончания сроков ограничений по COVID-19. На следующий день на акции протеста жители поселка Африка потребовали легализации их земельных участков и освобождения одного из задержанных активистов. Позднее власти снесли в тбилисском районе Самгори семь домов, построенных без разрешительных документов. Владельцы самостроев утверждают, что им негде жить.