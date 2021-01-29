Азербайджанский сапер подорвался на мине в Нагорном Карабахе

29 января 2021, 13:11

Врачи ампутировали стопу 39-летнему Эльмеддину Мирзоеву, который сегодня получил ранение при разминировании в Агдамском районе, сообщила прокуратура Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 января 39-летний гражданин Азербайджана Забиль Бабаев подорвался на мине в Физулинском районе. Он скончался в больнице после апмутации обеих ног. 12 января в Губадлинском районе наехал на мину азербайджанские военный автомобиль. Находившийся в нем военнослужащий погиб, водитель получил тяжелые травмы.

В ходе осеннего обострения карабахского конфликта обе стороны выдвигали обвинения в применении смертоносных фосфорных и кассетных снарядов. 3 ноября специалисты ANAMA после обстрела села Сахлабад в Тертерском районе Азербайджана нашли и обезвредили два неразорвавшихся снаряда с фосфором. "Кавказский узел" опубликовал фоторепортаж Азиза Каримова о подрыве саперами фосфорных боеприпасов.

29 января около 11 часов по местному времени (10.00 мск) руководитель отделения нацагентства Азербайджана по очистке территорий от мин ANAMA Эльмеддин Мирзоев получил ранение левой ноги после подрыва на мине, сообщило сегодня агентство АПА со ссылкой на прокуратуру Агдамского района.

39-летний сапер был командирован в Агдамский район для поиска неразорвавшихся боеприпасов. Он получил травму пяточной области левой ноги и многочисленные осколочные ранения. Врачи были вынуждены ампутировать ему стопу, сообщило сегодня издание Report.

На место выехали сотрудники прокуратуры, которые осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело, отметил сегодня "Sputnik Азербайджан".

Ранения в результате подрыва мин и боеприпасов в Нагорном Карабахе получают не только азербайджанские военные. Ранее, два армянских поисковика были ранены в результате взрыва мины близ города Мегри, где они искали останки погибших. Ранения получили капитан МЧС Армении Артем Шахназарян и старший пожарный, ефрейтор МЧС Армении Арам Навасардян, сообщило ведомство 19 января.

А еще ранее, 1 декабря 2020 года, во время работ по разминированию в Нагорном Карабахе погибли двое военнослужащих Жирайр Матевосян и Гегам Ованнисян. Взрыв произошел на территории одной из воинских частей на восточном направлении передовой. Солдаты вывозили с оборонительного участка боеприпасы, оба были 2001 года рождения.

Минобороны Азербайджана 18 января обнародовало имена 2855 военных, погибших в зоне карабахского конфликта. Генпрокуратура страны заявила о 94 погибших и 414 раненых мирных жителях. По данным властей Нагорного Карабаха за время осенней эскалации карабахского конфликта погибли 1770 военных. Потери среди мирных жителей региона составили 60 убитых и 157 раненых.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".