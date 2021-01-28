Арест нальчикских блогеров по делу о финансовой пирамиде вызвал споры в Instagram

28 января 2021, 18:15

Блогеры должны понести наказание за обман вкладчиков финансовой пирамиды в Кабардино-Балкарии, заявила часть пользователей Instagram после решения суда о продлении ареста трем обвиняемым. Арестованные только рекламировали пирамиду в блогах, а не создавали ее, возразили их оппоненты.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе в полицию обратились более тысячи жителей Кабардино-Балкарии, пострадавших от мошеннической схемы с участием местных блогеров, которые рекламировали вклады под высокие проценты. Были задержаны и арестованы шесть подозреваемых. Уголовное дело расследуется по статьям "Мошенничество" и "Организация деятельности по привлечению денежных средств".

Сумма ущерба, причиненного вкладчикам Smart buyers, по данным МВД, составляет 300 миллионов рублей. Финансовая пирамида широко действовала в республике около года, хотя правоохранительные органы обязаны были пресечь ее деятельность на начальном этапе, отметил адвокат Анас Эльмурзаев, представляющий интересы потерпевших. Шансы пострадавших вернуть даже часть вложенных денег крайне малы, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Верховный суд Кабардино-Балкарии 27 января оставил под стражей трех обвиняемых в хищении денег вкладчиков финансовой пирамиды Smart buyers, следует из данных электронной картотеки на сайте суда.

Читатель Instagram-паблика 07.news duq_07 согласился с решением суда. "До окончания следственных мероприятий в рамках уголовного дела нельзя абсолютно никого освобождать! И каждому надо дать срок определенный!" - написал он. Этот комментарий стал одним из самых популярных к сегодняшней публикации в сообществе, собрав за шесть часов 55 "лайков".

Некоторые другие читатели паблика, однако, высказались против уголовного преследования блогеров. "Все равно деньги никто из тюрьмы вам не вернет. Так пусть они живут без судимости", - высказался naurz.1328. "Люди, вас насильно никто не заставлял [вкладывать деньги]. У них дети маленькие", - написала appaeva_e.

"Странные люди. Вас насильно никто не заставлял вкладываться! <...> Что с того, что их посадят? При чем тут они вообще? Они тоже, как и вы, зарабатывали. Чем вы тогда лучше их? Побойтесь Аллаха!" - обратилась к потерпевшим marianna_zhambolatovna__, собрав 39 "лайков".

Эти мнения вызвали возражения у других комментаторов. "Когда занимались обманом, тогда Аллаха не боялись?" - написала za.klara. "Нисколько не жалко. Они нашли себе подходящее место, пусть и сидят. Это их выбор! Мошенничеством не надо заниматься", - заявила 9055larisa. "Они не зарабатывали, а мошенничеством занимались, обманывая людей! Разница есть? Это Вы побойтесь [Аллаха], защищая их", - высказалась marishka__molova.

"Послушайте те, кто постоянно обвиняет людей, которые вложились. Почему официально закрыли все игровые автоматы? Потому что людей нужно как-то защищать от самих себя. Не все такие морально и финансово устойчивые, как некоторые тут. А эти красотки день и ночь рекламировали, как все <хорошо>, и что кто не рискует, тот не пьет шампанское, и риска вообще практически нет, и все в таком роде. Взрослые женщины - всем почти под 30. Всё понимали, и пусть отвечают", - написала elena5836.

К 18.15 мск 28 января публикация собрала 2079 "лайков" и 488 комментариев. У паблика 163 тысячи подписчиков.

"Кавказский узел" также сообщал, что в полицию Северной Осетии поступило 14 заявлений от вкладчиков сети Smart buyers, которая собрала сотни миллионов рублей с жителей Кабардино-Балкарии.