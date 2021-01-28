Одна из подозреваемых и сотрудники МВД. Кадр видео МВД по Кабардино-Балкарии https://07.мвд.рф/news/item/22517881

28 января 2021, 18:15

Арест нальчикских блогеров по делу о финансовой пирамиде вызвал споры в Instagram

Блогеры должны понести наказание за обман вкладчиков финансовой пирамиды в Кабардино-Балкарии, заявила часть пользователей Instagram после решения суда о продлении ареста трем обвиняемым. Арестованные только рекламировали пирамиду в блогах, а не создавали ее, возразили их оппоненты.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе в полицию обратились более тысячи жителей Кабардино-Балкарии, пострадавших от мошеннической схемы с участием местных блогеров, которые рекламировали вклады под высокие проценты. Были задержаны и арестованы шесть подозреваемых. Уголовное дело расследуется по статьям "Мошенничество" и "Организация деятельности по привлечению денежных средств".

Сумма ущерба, причиненного вкладчикам Smart buyers, по данным МВД, составляет 300 миллионов рублей. Финансовая пирамида широко действовала в республике около года, хотя правоохранительные органы обязаны были пресечь ее деятельность на начальном этапе, отметил адвокат Анас Эльмурзаев, представляющий интересы потерпевших. Шансы пострадавших вернуть даже часть вложенных денег крайне малы, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Верховный суд Кабардино-Балкарии 27 января оставил под стражей трех обвиняемых в хищении денег вкладчиков финансовой пирамиды Smart buyers, следует из данных электронной картотеки на сайте суда.

Скриншот комментария к публикации о продлении ареста обвиняемым по делу о финансовой пирамиде, https://www.instagram.com/p/CKlL2qfnZmz/Читатель Instagram-паблика 07.news duq_07 согласился с решением суда. "До окончания следственных мероприятий в рамках уголовного дела нельзя абсолютно никого освобождать! И каждому надо дать срок определенный!" - написал он. Этот комментарий стал одним из самых популярных к сегодняшней публикации в сообществе, собрав за шесть часов 55 "лайков".

Некоторые другие читатели паблика, однако, высказались против уголовного преследования блогеров. "Все равно деньги никто из тюрьмы вам не вернет. Так пусть они живут без судимости", - высказался naurz.1328. "Люди, вас насильно никто не заставлял [вкладывать деньги]. У них дети маленькие", - написала appaeva_e.

"Странные люди. Вас насильно никто не заставлял вкладываться! <...> Что с того, что их посадят? При чем тут они вообще? Они тоже, как и вы, зарабатывали. Чем вы тогда лучше их? Побойтесь Аллаха!" - обратилась к потерпевшим marianna_zhambolatovna__, собрав 39 "лайков".

Эти мнения вызвали возражения у других комментаторов. "Когда занимались обманом, тогда Аллаха не боялись?" - написала za.klara. "Нисколько не жалко. Они нашли себе подходящее место, пусть и сидят. Это их выбор! Мошенничеством не надо заниматься", - заявила 9055larisa. "Они не зарабатывали, а мошенничеством занимались, обманывая людей! Разница есть? Это Вы побойтесь [Аллаха], защищая их", - высказалась marishka__molova.

"Послушайте те, кто постоянно обвиняет людей, которые вложились. Почему официально закрыли все игровые автоматы? Потому что людей нужно как-то защищать от самих себя. Не все такие морально и финансово устойчивые, как некоторые тут. А эти красотки день и ночь рекламировали, как все <хорошо>, и что кто не рискует, тот не пьет шампанское, и риска вообще практически нет, и все в таком роде. Взрослые женщины - всем почти под 30. Всё понимали, и пусть отвечают", - написала elena5836.

К 18.15 мск 28 января публикация собрала 2079 "лайков" и 488 комментариев. У паблика 163 тысячи подписчиков.

"Кавказский узел" также сообщал, что в полицию Северной Осетии поступило 14 заявлений от вкладчиков сети Smart buyers, которая собрала сотни миллионов рублей с жителей Кабардино-Балкарии.

Примечание:

"Пользователи Instagram сочли провальной борьбу с финансовыми пирамидами в Кабардино-Балкарии", "Полиция насчитала 600 потерпевших по делу о финансовой пирамиде в Кабардино-Балкарии", "Суд отказался признать вину Центробанка в создании финансовой пирамиды на Кубани".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 января 2021, 01:15

29 января 2021, 00:28

  • Коллеги поддержали решение Хатукаевой обжаловать задержание

    Дагестанские журналисты поддержали корреспондента "Черновика" Инну Хатукаеву, подавшую иск после задержания на акции в поддержку Алексея Навального. Суды в республике выносили решения по аналогичным делам в пользу истцов, отметил главред «Молодежь Дагестана» Рамазан Раджабов. Хатукаева не нарушала закона о СМИ, а выполняла задание редакции, пояснил заместитель редактора «Черновика» Магомед Магомедов.

28 января 2021, 23:23

28 января 2021, 22:36

28 января 2021, 21:55

  • 1 Жители Мартакертского района настаивают на открытии дороги через Кельбаджар

    Власти не отреагировали на требование жителей Мартакертского района открыть альтернативную дорогу через Кельбаджар, тогда как азербайджанцы продолжают передвигаться по территории Нагорного Карабаха в сопровождении миротворцев, сообщил глава общины. Открытие дороги положительно повлияет на экономические развитие территории, власти Армении и Нагорного Карабаха должны добиваться ее открытия, считает оппозиционер Тигран Петросян.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи