МВД уточнило ущерб по делу о финансовой пирамиде в Кабардино-Балкарии

26 января 2021, 22:10

Общая сумма ущерба вкладчиков сети Smart buyers, обратившихся к правоохранителям, составила почти 300 миллионов рублей, сообщило МВД по Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 8-10 января в полицию обратилось около 600 жителей Кабардино-Балкарии, пострадавших от мошеннической схемы с участием местных блогеров, которые рекламировали вклады под высокие проценты. Задержаны были шесть подозреваемых, все они заключены под стражу. К 15 января число заявлений от пострадавших вкладчиков сети Smart buyers составило свыше тысячи, общая сумма ущерба превысила 260 миллионов рублей. Финансовая пирамида широко действовала в республике около года, хотя правоохранительные органы обязаны были пресечь ее деятельность на начальном этапе, отметил адвокат Анас Эльмурзаев, представляющий интересы потерпевших.

Количество обратившихся с заявлением о мошенничестве уже составило около 1 000 человек, сообщил сегодня со ссылкой на МВД по Кабардино-Балкарии ТАСС.

"Ущерб [потерпевших] оценивается почти в 300 миллионов рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, уголовное дело расследуется по статьям "Мошенничество" и "Организация деятельности по привлечению денежных средств". По мнению одной из потерпевших, обманутых вкладчиков Smart buyers значительно больше, но люди не подают заявления, не надеясь вернуть деньги. Пользователи Instagram упрекнули в наивности вложивших деньги в типичную финансовую пирамиду. Шансы пострадавших вернуть даже часть вложенных денег крайне малы, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

На сайте МВД по Кабардино-Балкарии информации об уточненной сумме ущерба пострадавших по данным на 22.00 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также писал, что в полицию Северной Осетии поступило 14 заявлений от вкладчиков сети Smart buyers, которая собрала сотни миллионов рублей с жителей Кабардино-Балкарии.