Полиция насчитала 600 потерпевших по делу о финансовой пирамиде в Кабардино-Балкарии

10 января 2021, 18:08

Задержаны четыре жительницы Кабардино-Балкарии, подозреваемые в обмане вкладчиков финансовой пирамиды на 120 миллионов рублей, сообщило сегодня МВД. Потерпевшим надо подать гражданские иски для возмещения ущерба, посоветовал юрист Мухадин Карданов.

Как писал "Кавказский узел", к 9 января в полицию обратились 260 пострадавших вкладчиков финансовой пирамиды. Уголовное дело расследуется по статьям "Мошенничество" и "Организация деятельности по привлечению денежных средств", а сумма ущерба оценивается в 100 миллионов рублей, сообщило МВД по Кабардино-Балкарии. По мнению одной из потерпевших, обманутых вкладчиков гораздо больше, чем 260.

8 января более ста человек заявили в полицию Нальчика, что стали жертвами мошеннической схемы с участием местных блогеров, которые рекламировали вклады в Smart buyers под 60-процентные дивиденды ежемесячно. Пользователи Instagram упрекнули в наивности потерпевших, вложивших деньги в типичную финансовую пирамиду.

По подозрению в мошенничестве с деньгами вкладчиков задержаны четыре местные жительницы в возрасте от 28 до 34 лет, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии. "Подозреваемые задержаны, водворены в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении, размещенном в 16.40 мск на сайте министерства.

К 10 января в полицию обратились около 600 жителей Кабардино-Балкарии, пострадавших от мошенничества, уточнило ведомство. "Предварительно ущерб, причиненный гражданам, составил свыше 120 миллионов рублей", - говорится в публикации.

МВД разместило на своем сайте видеоролик, на его кадрах показаны задержанные женщины, которых сопровождают на улице и в кабинетах силовиков вооруженные бойцы спецназа. Лица женщин на видео заретушированы.

Юрист посоветовал вкладчикам подать гражданские иски для возмещения ущерба

Если вина женщин будет доказана, им грозит от четырех до 10 лет лишения свободы, сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" юрист Мухадин Карданов. "Обманутые граждане имеют право в гражданском порядке подать иски в суд на блогеров для возмещения ущерба, при этом они могут ходатайствовать о наложении ареста на их имущество. Доказательством тому, что они переводили деньги непосредственно им, могут быть выписки из банка о переводе денег на их счета", - сказал он.

Юрист также рекомендовал потерпевшим обратиться к следователю с заявлением о признании их гражданскими истцами в рамках уголовного дела.

Есть основания предполагать, что обманутых вкладчиков "в десятки раз больше", чем 260 человек, написал сегодня в 12.49 мск автор блога на "Кавказском узле" "Женский взгляд из Нальчика". "В частности, об этом свидетельствует информация, поступающая от обманутых вкладчиков. Они сообщают, что их более двух тысяч, что большая часть пока не обратилась с заявлениями, а некоторые вообще не собираются этого делать", - говорится в заметке "Почему люди поверили финансовой пирамиде «Smart buyers»?".

География обманутых вкладчиков, по данным автора блога, включает не только Кабардино-Балкарию. "Дагестан, Чечня, Осетия, Ставропольский край также не остались в стороне. Переводы денег приходили из Москвы, Санк-Петербурга, и даже из Берлина. Оттуда девушка пишет, что перечислила в «Smart buyers» 250 тысяч рублей", - написал автор блога.

В заметке также приведена попытка проанализировать, почему такое число людей поверили организаторам финансовой пирамиды. "Первое, что приходит на ум, это – низкий образовательный уровень поколения, выросшего в постсоветское время. Полное отсутствие какого-либо представления о том, что за столь короткий период времени деньги законным путем не могут принести столь высокие дивиденды. О том, что в нашей истории было МММ и прочие хопер-инвесты, это поколение либо не знает совсем, либо, если что-то и слышали, благополучно об этом забыли. Вторая причина – нужда в деньгах и желание поправить свое материальное положение, не прилагая к этому особых усилий", - высказал свое мнение автор публикации.