Карабахские поисковики нашли останки пяти военных

23 января 2021, 22:19

Близ Физули, Матагиса, Гадрута и Джракана участники поисковых отрядов обнаружили останки пяти военнослужащих, для их опознания требуется анализ ДНК, сообщила служба ЧС Нагорного Карабаха, уточнив при этом, что общее число найденных в зоне конфликта тел и останков достигло 1256.

Как сообщал "Кавказский узел", к 22 января общее число найденных карабахскими поисковиками в зоне конфликта останков и тел погибших достигло 1251, в том числе спасатели обнаружили останки трех мирных жителей в Гадрутском районе и тело военнослужащего близ Джебраила.

Обстановка в зоне карабахского конфликта обострилась 27 сентября, бои шли до 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку сохранил контроль над всеми территориями, занятыми во время боев. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Спасатели Нагорного Карабаха нашли на месте боев в зоне конфликта останки пяти военнослужащих. Тела найдены в районе Варанды (азербайджанское название - Физули, прим. "Кавказского узла"), Матагиса (азербайджанское название - Суговушан, прим. "Кавказского узла"), Гадрута и Джракана (азербайджанское название - Джебраил, прим. "Кавказского узла") их невозможно опознать, для установления личностей погибших необходимо провести ДНК-экспертизу, сообщил руководитель отдела по связям с общественностью службы по ЧС непризнанной республики Унан Тадевосян. "Поисковые работы сегодня продолжатся в Матагисе, Физули и Кашатаге. В них участвуют также волонтеры и родители военнослужащих", – привел сегодня его слова "Sputnik Армения".

С 13 ноября 2020 года по 23 января найдены тела и останки 1256 человек, уточнил Тадевосян. "На участке Матагис-Физули и в Кашатахском районе сегодня также будут проведены поисковые работы. В поисковых работах участвуют также родители, добровольцы", – привело сегодня его слова издание News.am.

Напомним, что военная прокуратура Азербайджана 21 января сообщила о 2858 военных, погибших в боях во время осеннего обострения карабахского конфликта.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".