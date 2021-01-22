Огороженное место падения неразорвавшегося снаряда. Ноябрь 2020 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

22 января 2021, 15:36

Азербайджанский сапер подорвался на мине в Карабахе

Сапер Азер Султанов получил ранения при разминировании Джебраильского района. Это пятый с начала года случай подрыва на мине на территориях, перешедших под контроль Азербайджана в результате осеннего обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

"Кавказский узел" сообщал, что 1 января 39-летний гражданин Азербайджана Забиль Бабаев нелегально проник на неразминированную территорию Физулинского района и подорвался на мине. Он скончался в больнице после ампутации обеих ног. 12 января в Губадлинском районе наехал на мину азербайджанский военный автомобиль. Находившийся в нем военнослужащий погиб, водитель получил тяжелые травмы. 13 января сотрудник азербайджанского дорожного управления получил травмы, наехав бульдозером на противотанковую мину в Тертерском районе.

47-летний сапер Азер Султанов получил ранения при разминировании участка на месте строительства железной дороги в Джебраильском районе, сообщил сегодня "Sputnik-Азербайджан". Это пятый в январе случай подрыва на мине на территориях, перешедших под контроль Азербайджана в результате осеннего обострения конфликта в Нагорном Карабахе, отмечается в публикации.

Ранее, 21 января, в Физулинском районе на мине подорвался азербайджанский военнослужащий Рашад Джавадов, он погиб, со ссылкой на Минобороны Азербайджана сообщило АПА.

Согласно подсчетам азербайджанской Генпрокуратуры, с 27 сентября по 30 ноября 93 мирных жителя Азербайджана погибли в результате ракетных обстрелов и пять человек подорвались на минах. Ранения за этот период получили 414 человек, сообщала Генпрокуратура Азербайджана. Затем, 13 декабря 2020 года, на территории Агдамского района, перешедшей под контроль Азербайджана по результатам осеннего обострения карабахского конфликта, подорвались на мине три человека. Один из них, мирный житель, погиб, а еще два, в том числе военнослужащий, получили ранения.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. По условиям мирного соглашения непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории, в том числе над территорией Физулинского района Азербайджана, которая входила в буферную зону. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собирает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Власти Азербайджана отчитались о лечении пленных солдат", "Села четырех прифронтовых районов Азербайджана подверглись обстрелам", "Азербайджан подсчитал потери Армении с 27 сентября".

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