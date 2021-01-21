Этнографический атлас Северной Осетии представлен как миротворческий проект

21 января 2021, 03:13

Этнографический атлас Северной Осетии, выпущенный в 300 экземплярах, стал первым изданием с подробной информацией о проживающих в республике народах, сообщили в региональном министерстве по вопросам национальных отношений. Атлас является просветительским и миротворческим проектом, отметили авторы.

Идея создания этнографического атласа Северной Осетии принадлежит министру республики Северная Осетия--Алания по вопросам национальных отношений Аслану Цуциеву.

«Во многих регионах СКФО существует подобная книга (историческо-этнографический атлас) - в Дагестане, в Карачаево-Черкесии, в Ставропольском крае. В Северной Осетии проживает около ста народностей, у нас 34 национально-культурных объединения. Для нас актуально существование такого издания», - говорится в ответе ведомства от 19 января на официальный запрос «Кавказского узла» за подписью министра Аслана Цуциева.

Атлас издан по заказу регионального министерства по вопросам национальных отношений. Он рекомендован к печати советом Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований имени В. Абаева – филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научного центра «Владикавказский научный центр Российской Академии наук». Информация для атласа предоставлена национально-культурными объединениями республики.

«Данное издание является первым и пока единственным, дающим подробную информацию о наиболее крупных народах на территории Северной Осетии», - отметил министр.

Тираж этнографического атласа - 300 экземпляров. Над книгой работали четыре месяца. «Мы считаем Этнографический атлас важным показателем достижений в области межнациональных и межконфессиональных отношений. Этнографический атлас РСО-Алания - просветительский и миротворческий проект, основная задача которого - этнографическое знакомство с традиционной культурой народов, живущих в республике. Этническая структура Осетии формировалась более полутора веков и включает сегодня представителей около 100 народностей. Этнографический атлас содержит справочный материал о региональных особенностях, об истории, численном, этническом и конфессиональном составе населения республики, о национально-культурных объединениях. Основная часть книги представлена разделами о проживающих в республике народах: миграционная история, социальный и профессиональный состав, поведенческие стратегии в условиях адаптации к новой среде обитания, способы конструирования этнокультурный идентичности, сохранность традиционной культуры, интеграция в экономику и культуру принимающего общества. В атласе описаны этнические группы, численность которых превышает 100 человек. Книга помогает сформировать объективный взгляд о народах, населяющих нашу республику, у широкого круга его читателей. Отрегулировать и задать более четкое направление работы государственной власти республики с народом», - отметил министр по вопросам национальных отношений Северной Осетии.

По его словам, в сфере образования атлас поможет чётче и проще передавать знания учащимся о национальностях и различных культурах. «Однако это в проекции. Потому как тираж издания небольшой. В будущем планируется дорабатывать и переиздавать этнографический атлас более крупным тиражом. В продажу книги не поступят. Они будут распределены между республиканскими библиотеками, национально-культурными объединениями в республике и за пределами региона с целью получить наиболее широкий охват аудитории и объективную оценку. Коммерческой деятельностью орган государственной власти заниматься не может», - также говорится в ответе Цуциева.

Атлас является просветительским и миротворческим проектом

По словам директора Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований, научного редактора этнографического атласа, доктора исторических наук Залины Кануковой, подобные издания всегда вызывают общественный интерес, и этнографический атлас не стал исключением.

«Книга востребована не только научным сообществом, но и национально-культурными объединениями. А их в республике немало, представителями этнических групп, широким кругом читателей. Сегодня республика сохраняет свою полиэтничность и поликонфессиональность. Национальные общины переживают рост этнического самосознания, что проявляется в стремлении сохранить язык, в повышении интереса к своей истории и культуре, в оживлении традиционной обрядовой жизни. После того, как в СМИ прошла информация об издании этноатласа, в институт поступает много вопросов о его приобретении. Совершенно очевидна необходимость второго издания», - сказала она 20 января корреспонденту «Кавказского узла».

В создании атласа приняли участие сотрудники СОИГСИ – этнологи и историки, отметила она. «Книга богато иллюстрирована. В ее художественном оформлении активно участвовало руководство Национального музея Северной Осети, за что мы приносим благодарность директору Батразу Цогоеву и его заместителю по научной работе Ислам-Беку Марзоеву», - сказала Канукова.

Структура атласа включает вводную часть со справочными сведениями о региональных экономических, природно-географических, социально-культурных особенностях республики, о численном, этническом и конфессиональном составе, с учетом динамики миграционных процессов. Основная часть – это этнографические очерки об этнических и диаспорных группах.

Хронологические рамки включают период с конца XVIII века до современности, то есть тот период, когда начала формироваться полиэтничная структура населения, рассказала директор СОИГСИ. «В настоящее время в республике проживают представители около 100 народностей, но в этноатлас включены этнические группы, численность которых превышает 100 человек. Особое внимание уделено этническим группам с длительной историей проживания в республике. Они создали крепкие национальные общины, внесли свой вклад в развитие республики, сохранив при этом свою этническую идентичность», - отметила она.

По словам Залины Кануковой, этнографический атлас имеет общественную значимость как просветительский и миротворческий проект. Кроме того, отметила она, еще одна задача атласа - охрана традиций народов от забвения и разрушения под воздействием масс-культуры. «Книга будет способствовать укреплению традиций веротерпимости и уважения к обычаям других народов, межнациональному согласию», - добавила она.

Тиража атласа недостаточно для удовлетворения общественного запроса

«Появление этнографического атласа Северной Осетии, безусловно, значимо для культурной жизни и нашей республики, и тех субъектов РФ и зарубежья, о культуре которых идет речь в этой книге. Культура – это признанный и проверенный временем фактор миротворчества. Знание традиций соседствующих народов всегда способствует лучшему взаимопониманию и взаимоуважению», - сказал один из авторов этнографического атласа, член редколлегии, доктор исторических наук, этнолог, ведущий научный сотрудник отдела этнологии СОИГСИ Ислам-Бек Марзоев.

Он отметил, что работа над такими энциклопедическими проектами требует много времени и усилий. "Но нам удалось с этим справиться в короткие сроки, потому что тема для нас не новая, наши этническими группы не были обделены научным вниманием СОИГСИ. Им посвящались монографии и статьи, написанные как на архивных, так и на полевых этнографических источниках. Имея столь солидную исследовательскую базу, авторский коллектив сумел провести дополнительный сбор источников, а при содействии Миннаца привлечь к этой работе и руководство национально-культурных объединений, которые поделились и своим материалом», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Марзоев.

По его словам, уже сейчас очевидно, что 300 экземпляров - совершенно недостаточный тираж для удовлетворения общественного запроса. «Поступает много обращений в СОИГСИ, но тиража у нас нет, в продажу он также не поступил. Все экземпляры были распределены по национально-культурным обществам и библиотекам. Несомненно, этноатлас нужно готовить к новому изданию», - сказал историк.

Он также поделился позицией, которую авторы выработали для издания данного экземпляра атласа. «Мы выработали такую позицию - только о культуре. Мы не включали материал об известных людях, об общественных деятелях, которыми нас снабжали национально-культурные общества. Задача стояла другая. К сожалению, заданный объем издания не позволил включить и интереснейший материал о национальных школах, благотворительных и просветительских обществах, о межнациональных связях и других вопросах. Но этот материал у нас есть, поэтому второе издание можно делать с учетом этих аспектов. Необходимо получить и отклик от читателей – это полезный опыт, который часто помогает улучшить издание», - добавил он.