Саперы МС в Нагорном Карабахе. Фото пресс-службы МО России http://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12339233@egNews

18 января 2021, 07:45

Миротворцы начали разминирование окрестностей Мартакерта

От неразорвавшихся боеприпасов очищено около 551 гектара земли в Нагорном Карабахе, найдено более 23,5 тысячи взрывоопасных предметов. Саперы приступили к разминированию окрестностей Мартакерта, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", в ходе разминирования в Нагорном Карабахе специалисты  противоминного центра за период с 23 ноября 2020 года по 8 января 2021 года очистили от неразорвавшихся боеприпасов 446,6 га земли, всего обезврежено 22 542 взрывоопасных предмета.

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России приступили 17 января к разминированию окрестностей города Мартакерт (Мардакерт) с использованием робототехнического комплекса "Уран-6" и собак, говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 18 января, на сайте ведомства.

С 23 ноября 2020 года российские саперы очистили от неразорвавшихся боеприпасов около 551 га земли, 205,3 километра дорог, 783 домостроения (в их числе 25 социально значимых объектов). Они обнаружили и обезвредили на специальном полигоне или на месте более 23,7 тысячи взрывоопасных предметов.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев предположил, что разминирование территорий Нагорного Карабаха после осеннего обострения конфликта может затянуться на год. Военный эксперт Василий Дандыкин, в свою очередь, считает, что благодаря опыту российских миротворцев работу удастся завершить за несколько месяцев.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. С новостями о событиях в зоне карабахского конфликта на "Кавказском узле" можно ознакомиться на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Три человека стали жертвами взрыва мины в Агдамском районе", "Четыре человека подорвались на мине в зоне карабахского конфликта", "Минобороны Азербайджана отчиталось о разминировании дорог в Кельбаджарском районе".

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