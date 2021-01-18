С 11 по 17 января информации о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе не поступало

18 января 2021, 04:05

За неделю с 11 по 17 января 2021 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв и пострадавших зафиксировано не было. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Спецоперации и КТО

15 января cиловики вновь провели рейд у махачкалинской мечети "Тангим". В мероприятии участвовало 40-45 полицейских, их мобильные посты были развернуты по обе стороны улицы Омарова и при выезде на улицу Гагарина. Полицейские останавливали автомобили, выезжавшие из мечети, и переписывали личные данные водителей. В республиканском МВД заявили, что полицейские обеспечивали безопасность в местах массового скопления людей.

Задержания

12 января стало известно об аресте в Махачкале экзорциста Ибрагима (Мухаммада) Ибалаева. Его обвиняют в незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 и примечание 1 части 1 статьи 222 УК РФ). Ибалаев занимался религиозной медициной и "изгнанием джиннов". 9 января он позвонил жене в 17.00 и сообщил, что собирается ехать домой в Буйнакск. Однако в течении часа он не приехал, а его телефон оказался выключенным. Только рано утром жене позвонили из дежурной части и сообщили, что Ибалаева задержали за хулиганство. Когда родственники подъехали к дежурной части , выяснилось, что мужчина задержан за хранение оружия. Ибрагим Ибалаев рассказал своему адвокату, что в Буйнакске по дороге домой неизвестные люди в масках скрутили его и затащили в «Приору» серебристого цвета. Ему сразу на голову надели пакет, завязали руки, привезли в какое-то помещение и начали избивать, а потом пытать током, требуя «взять на себя гранату и пистолет». Эти же люди положили ему в руки гранату и пистолет. Потом его привезли в Махачкалу. Там с него сняли пакет, и неизвестные люди, которые не представились, сначала вложили ему за пояс пистолет, в сумку — гранату. Затем они вызвали на место человека в полицейской форме, который при понятых провел личный досмотр и обнаружил пистолет и гранаты. 16 января члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана посетили Ибрагима Ибалаева в СИЗО. По словам председателя ОНК Омара Омарова, он и его коллеги увидели на теле Ибалаева следы пыток: синяки и характерные следы, которые остаются после пыток током.

Пропажа без вести

12 января стало известно, что 29 декабря 2020 года силовики задержали 27-летнего жителя Заводского района Грозного Ахмеда Кабилова. В дом Кабиловых ворвались около пятнадцати силовиков, которые провели обыск и вывели Ахмеда Кабилова на улицу, не дав ему надеть теплую одежду. Силовики не представились и не показали документы, а вопросы игнорировали. При обыске были изъяты телефон Ахмеда и два телефона его матери, ничего противозаконного в доме силовики не обнаружили. 6 января один из телефонов вернули незнакомые правоохранители. После задержания Ахмеда, его близкие обратились устно к местному участковому, который сообщил им, что того скоро отпустят. Но через два дня он сказал им, что Ахмед находится в одном из отделений полиции в Грозном и что его "собираются осудить". Иных сведений о Кабилове у его семьи нет. Близкие ходили в полк патрульно-постовой службы №2 имени Кадырова и просили устно рассказать его сотрудников о судьбе Ахмеда, но получили ответ, что его в полк не доставляли. То же самое им сказали и в Управлении МВД по Грозному и в Управлении угрозыска МВД по Чечне.