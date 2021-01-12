Родственники заявили об исчезновении жителя Грозного после задержания

12 января 2021, 15:05

Около двух недель назад силовики задержали 27-летнего жителя Заводского района Грозного Ахмеда Кабилова и провели в его доме обыск. Близкие задержанного с тех пор не располагают о нем какими-либо сведениями, сообщил правозащитный центр "Мемориал".

Вечером 29 декабря 2020 года в дом Кабиловых ворвались около пятнадцати силовиков, которые провели обыск и вывели Ахмеда Кабилова на улицу, не дав ему надеть теплую одежду. В доме в тот момент кроме Ахмеда находилась его мать Лида Кабилова. Силовики не представились и не показали документы, а вопросы игнорировали, сообщил сегодня на своем сайте правозащитный центр "Мемориал".

При обысках были изъяты телефон Ахмеда и два телефона его матери, ничего противозаконного в доме силовики не обнаружили. 6 января один из телефонов Лиде Кабиловой вернули незнакомые правоохранители. После задержания Ахмеда, его близкие обратились устно к местному участковому, который сообщил им, что того скоро отпустят. Но через два дня он сказал им, что Ахмед находится в одном из отделений полиции в Грозном и что его "собираются осудить", следует из пресс-релиза.

Иных сведений о Кабилове у его семьи нет. Близкие ходили в полк патрульно-постовой службы №2 имени Кадырова и просили устно рассказать его сотрудников о судьбе Ахмеда. Но получили ответ, что его в полк не доставляли. То же самое им сказали и в Управлении МВД по Грозному и в Управлении угрозыска МВД по Чечне. При этом письменных заявлений в инстанции они не подавали, сказано в информации.

Правозащитники ранее упоминали полк патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в связи с избиениями задержанных. Так, "Новая газета", Правозащитный центр "Мемориал" и "Комитет против пыток" 23 июля 2019 года на пресс-конференции в Москве обнародовали показания свидетелей задержания и исчезновения жителей Чечни с декабря 2016 года по январь 2017 года, где упоминался этот полк.

Задержание жителя Чечни ярко отражает общую атмосферу страха, безнаказанности силовиков и полного бесправия в регионе, считает руководитель программы ПЦ "Мемориал" "Горячие точки" Олег Орлов, слова которого приведены в пресс-релизе. "В подобных случаях местные жители предпочитают униженно просить силовиков о милости <…>. Они боятся своей жалобой ухудшить положение человека, незаконно удерживаемого силовиками, боятся навредить другим своим родственникам, пока еще остающимся на свободе. А в это время, как показывает практика, из похищенного выбивают под пытками "признательные показания", – отметил Орлов.

Лишь 10 января родственники Кабилова обратились за помощью в правозащитный центр "Мемориал", они также намерены подать жалобу в следственное управление Следкома по Чечне, сказано в сообщении.

Правозащитники направили запросы по факту необоснованного задержания Кабилова в следственное управление Следкома по Чечне и в прокуратуру по Чечне. "Мы также намерены обратиться в Европейский суд по правам человека с просьбой о применении срочных мер в соответствии с Правилом 39 Регламента ЕСПЧ (обеспечительные меры, которые применяются в ситуациях, когда существует серьёзная угроза причинения необратимого ущерба – в данном случае речь идет о вреде жизни и здоровья человеку, находящемуся в руках представителей государства)", – сказано в пресс-релизе "Мемориала".

"Кавказский узел" писал и о других случаях исчезновения жителей Чечни. Так, житель Грозного Шамхан Хамурзаев пропал после того, как вечером 26 декабря 2019 года вышел из дома. Он был найден спустя десять дней на территории полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова после распространенного пользователями WhatsApp аудиообращения его матери.