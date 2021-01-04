Жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю стали четыре человека

04 января 2021, 02:40

За неделю с 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года жертвами продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали четыре человека, трое погибли и один получил ранение. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Среди погибших два предполагаемых участника вооруженного подполья и один сотрудник силовых структур, все в Чечне.

Нападения на сотрудников правоохранительных органов

28 декабря в столице Чечни Грозном два человека, вооруженных ножами, напали на сотрудников патрульно-постовой службы и попытались завладеть их оружием. Один сотрудник полиции, Магомед Джабраилов, погиб, второй получил ранение. Ответным огнем бойцов нападавшие убиты. Нападение совершили двое уроженцев Ингушетии Хасан и Хусейн Темурзиевы, которые жили в Чечне с 2012 года и работали в пекарне. 30 декабря стало известно, что чеченские силовики задержали и увезли в неизвестном направлении как минимум трех родственников братьев Темурзиевых. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".