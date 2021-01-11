Спецоперация. Кадр из видео Следственного комитета РФ https://www.youtube.com/watch?v=sj7XNxZeHTM

11 января 2021, 02:24

С 4 по 10 января в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погибли три человека

За неделю с 4 по 10 января 2021 года стало известно о трех жертвах продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе, все они погибли. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Все трое погибших — гражданские лица в Чечне.

Нападения на гражданских лиц

5 января стало известно, что в Чечне еще в начале ноября 2020 года родственникам выдали тела Ислама Исаханова, хозяина дома в Октябрьском районе Грозного, в котором 13 октября прошла спецоперация, его беременной жены и старшего брата Ибрагима. Вторая жена Исаханова – 14-летняя сирота из Дагестана — все еще остается в отделе полиции. По официальной версии, Ислам Исаханов, его первая жена и брат погибли в ДТП на новой трассе через Терский хребет, соединяющей чеченский Серноводск и ингушскую станицу Сунжа (бывшая Слепцовская).

Напомним, неделей ранее  в статистику жертв вошли четыре человека - за неделю с 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года трое погибли и один получил ранение. Среди погибших два предполагаемых участника вооруженного подполья и один сотрудник силовых структур, все в Чечне.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

Примечание:

"Жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю стали четыре человека", "С 21 по 27 декабря информации о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе не поступало", "С 14 по 20 декабря в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли три человека".

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