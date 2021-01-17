Amnesty International признала Навального узником совести

17 января 2021, 22:25

Российские власти должны немедленно и безоговорочно освободить оппозиционера Алексея Навального, задержанного через несколько минут после того, как он прибыл в московский аэропорт Шереметьево из Берлина, заявила сегодня организация Amnesty International, которая назвала Навального узником совести.

Как писал "Кавказский узел", полиция задержала вернувшегося из Германии оппозиционера на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево за нарушение условного наказания. Он пробудет под стражей до суда, сообщило сегодня УФСИН.

63 региональных штаба открыла команда Навального перед президентскими выборами 2018 года, в том числе на юге России - в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. Волонтеры Навального за свою работу не только не получают каких-то существенных плюсов от государства за свою работу, но и выплачивают штрафы за участие в несогласованных акциях протеста. Сами себя волонтеры называют «идеалистами», говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая по

Российские власти должны немедленно и безоговорочно освободить известного критика Кремля Алексея Навального, задержанного через несколько минут после того, как он прибыл в московский аэропорт Шереметьево из Берлина, сообщила сегодня Amnesty International.

"Арест Алексея Навального является еще одним доказательством того, что российские власти стремятся заставить его замолчать. Его задержание лишь подчеркивает необходимость расследования его утверждений о том, что он был отравлен государственными агентами, действующими по приказу самого высокого уровня”, - заявила директор московского офиса Amnesty International Наталья Звягина.

"Российские власти ведут беспощадную кампанию против Навального. Пока он восстанавливался в Германии, Федеральная служба исполнения наказаний России потребовала, чтобы он немедленно явился к сотруднику службы пробации или к тюремному заключению за нарушение уголовного наказания, не связанного с лишением свободы, которое было основано на политически мотивированных обвинениях. Сейчас он арестован “за неоднократные нарушения испытательного срока"., приводятся ее слова на сайте организации.

Алексей Навальный был лишен свободы за свою мирную политическую деятельность и осуществление свободы слова. Amnesty International считает его узником совести и требует его немедленного и безоговорочного освобождения, отмечается на сайте организации. Также Amnesty International призвала российские власти возбудить уголовное дело по факту отравления Навального и обеспечить привлечение всех виновных к ответственности в рамках справедливого судебного разбирательства. литическая сила?".

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального". В материале "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, непосредственно связанных с Кавказом.