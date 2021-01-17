17 января 2021, 08:00

Более 170 беженцев вернулись в Степанакерт за сутки

Миротворцы сопроводили из Еревана в Степанакерт еще 177 беженцев. Всего в свои дома поле окончания военных действий в Нагорном Карабахе вернулись 49 638 человек, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", к 15 января общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей достигло 49 461 человек, в том числе 197 были доставлены в Степанакерт за последние сутки.

В сопровождении российских миротворцев из Армении в Нагорный Карабах прибыла группа из 177 беженцев. Общее число жителей, вернувшихся в свои дома после заключения соглашения о перемирии, составило 49 638, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте.

"Кавказским узлом" подготовлена карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Напомним, полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Информацию об осенней эскалации карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Представители власти в Армении оспорили передачу Азербайджану 30 гектаров земли", "Более 130 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки", "Власти отчитались о восстановительных работах в Нагорном Карабахе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

17 января 2021, 07:05

17 января 2021, 06:00

17 января 2021, 05:19

17 января 2021, 04:23

17 января 2021, 03:24

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи