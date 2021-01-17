Более 170 беженцев вернулись в Степанакерт за сутки

17 января 2021, 08:00

Миротворцы сопроводили из Еревана в Степанакерт еще 177 беженцев. Всего в свои дома поле окончания военных действий в Нагорном Карабахе вернулись 49 638 человек, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", к 15 января общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей достигло 49 461 человек, в том числе 197 были доставлены в Степанакерт за последние сутки.

В сопровождении российских миротворцев из Армении в Нагорный Карабах прибыла группа из 177 беженцев. Общее число жителей, вернувшихся в свои дома после заключения соглашения о перемирии, составило 49 638, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте.

"Кавказским узлом" подготовлена карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Напомним, полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Информацию об осенней эскалации карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".