Власти Чечни обвинили США в информационной войне против Кадырова

16 января 2021, 22:38

Блокировка YouTube-каналов футбольного клуба "Ахмат" и организации по проведению боев смешанного стиля Absolute Championship Akhmat нарушает права получателей информации и является частью гибридно-информационной войны против Рамзана Кадырова, заявил министр печати Чечни. Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать оба канала.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 декабря 2020 года Минфин США расширил список Магнитского, включив в него, в частности, футбольный клуб "Ахмат", организацию "Абсолютный Чемпионат Ахмат" и клуб смешанных единоборств "Ахмат", а также Фонд имени Ахмата Кадырова. Бойцовский клуб "Ахмат" из-за санкций США не сможет привлекать спонсорские средства из-за рубежа и приглашать зарубежных бойцов, отметили опрошенные "Кавказским узлом" спортивные обозреватели. В январе американские санкции привели к блокировке YouTube-каналов футбольного клуба "Ахмат" и организации по проведению боев смешанного стиля Absolute Championship Akhmat (АСА). Руководство промоутерской организации заявило, что непричастно к нарушению прав человека.

Власти Великобритании в декабре 2020 года ввели санкции против спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, двух высокопоставленных сотрудников МВД республики и отряда спецназа "Терек", которых Лондон считает причастными к гонениям на представителей ЛГБТ-сообщества. Ограничения подразумевают запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эти санкции" приведут к ухудшению российско-британских отношений. Рамзан Кадыров назвал абсурдными новые санкции США и Великобритании, и заверил, что на ситуацию в Чечне эти ограничения не повлияют. Магомед Даудов поддержал позицию главы Чечни, а министр информации Ахмед Дудаев подверг авторов списка Магнитского критике за санкции против фонда имени Кадырова.

Власти Чечни назвали блокировку YouTube-каналов попранием свободы слова

Американская корпорация Google, владеющая видеохостингом YouTube, блокировкой аккаунтов АСА и футбольного клуба "Ахмат" нарушила права "всех получателей информации, любителей футбола, смешанных единоборств", заявил помощник главы Чечни, министр информации и печати республики Ахмед Дудаев. "А ведь это сотни тысяч людей - только на один YouTube-канал АСА было подписано более полумиллиона человек", - указал Дудаев.

Решения о блокировке министр назвал "абсурдными". "Принцип «Спорт вне политики» уже давно не принимается в расчет, попраны все морально-этические нормы", - возмутился Ахмед Дудаев.

Он также обвинил Google в использовании социальных сетей как "инструмента политических войн" и "информационной блокаде". "Развернута гибридно-информационная война против региона, против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова", - говорится в сегодняшней публикации Дудаева на его странице в instagram.

К 23.20 мск 16 января эта публикация собрала 516 "лайков" и 47 комментариев, в основном повторяющих мысли Дудаева. "Если бы они задумывалиль о правах получателей [информации], изначально не стали бы думать о блокировке", - указал 5914_rita. "Пусть тогда знают, [что пусть] хоть миллион каналов будет блокироваться, наша команда всегда в наших сердцах. У нас есть свой канал - огромный стадион", - заявил zelim_mutsaev788.

Критический комментарий оставил только xkdts_92. "Вашими же методами с вами бороться начали, какие проблемы", - написал он чеченскому министру.

Роскомнадзор и РПЛ выступили против блокировки спортивных YouTube-каналов

В свою очередь, Роскомнадзор потребовал от компании Google снять все ограничения доступа к официальным YouTube-каналам футбольного клуба "Ахмат" и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat. "Ограничение доступа к официальным аккаунтам нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 15 января.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) блокировка YouTube канала футбольного клуба "Ахмат" вызвала недоумение. "Клуб не получал от администрации видеохостинга объяснений по факту принятых мер. Лига сожалеет, что из-за этого непрозрачного и не имеющего отношения к футболу решения болельщики «Ахмата» лишены возможности получать информацию о любимой команде через популярную медиаплощадку. Убеждены, что подобные ограничения противоречат базовым ценностям футбола, которые отстаивают ФИФА и УЕФА", — процитировал 15 января сообщение пресс-службы РПЛ "Чемпионат".

Ранее, в мае 2020 года, в связи с американскими санкциями был удален аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram. Минфин США внес главу Чечни в санкционный "список Магнитского" в 2017 году, назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В марте 2019 года профильный комитет Конгресса США одобрил резолюцию с призывом расследовать убийство Бориса Немцова и ввести санкции против тех, кто к нему причастен, а также изучить заграничные бизнес-активы главы Чечни.

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