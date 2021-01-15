YouTube заблокировал каналы двух спортивных организаций "Ахмат"

15 января 2021, 14:49

Американские санкции привели к блокировке YouTube-каналов футбольного клуба "Ахмат" и организации по проведению боев смешанного стиля Absolute Championship Akhmat. Руководство промоутерской организации заявило, что непричастно к нарушению прав человека.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 декабря Минфин США расширил список Магнитского, включив в него, в частности, футбольный клуб "Ахмат", организацию "Абсолютный Чемпионат Ахмат" и клуб смешанных единоборств "Ахмат", а также Фонд имени Ахмата Кадырова. Бойцовский клуб "Ахмат" из-за санкций США не сможет привлекать спонсорские средства из-за рубежа и приглашать зарубежных бойцов, тогда как футбольный клуб "Ахмат" санкции затронут в меньшей степени, считают опрошенные "Кавказским узлом" спортивные обозреватели.

Власти Великобритании в декабре 2020 года ввели санкции против спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, двух высокопоставленных сотрудников МВД республики и отряда спецназа "Терек", которых Лондон считает причастными к гонениям на представителей ЛГБТ-сообщества. Ограничения подразумевают запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эти санкции" приведут к ухудшению российско-британских отношений. Рамзан Кадыров назвал абсурдными новые санкции США и Великобритании, и заверил, что на ситуацию в Чечне эти ограничения не повлияют. Магомед Даудов поддержал позицию главы Чечни, а министр информации Ахмед Дудаев подверг авторов списка Магнитского критике за санкции против фонда имени Кадырова.

Канал в YouTube футбольного клуба "Ахмат", выступающего в Российской премьер-лиге, заблокирован, сообщило сегодня РИА "Новости". При этом на сайте клуба, по состоянию на 14.49 мск 15 января, отсутствуют комментарии на этот счет.

Также заблокирован канал промоутерской организации Absolute Championship Akhmat (ACA), которая занимается организацией боев смешанного стиля. ACA, как спортивная организация, не имеет отношения к нарушению прав человека, поэтому блокировка ее YouTube-канала необоснованна, заявил президент ACA Алексей Яценко в сегодняшней публикации на сайте Absolute Championship Akhmat.

"Американская корпорация Google, владеющая видеохостингом YouTube, незаконно заблокировала YouTube-канал российской лиги смешанных единоборств АСА в связи с санкциями США и внесением ACA в списки Магнитского. Считаю, что вступившие в силу санкции США в отношении нашей организации без нормативного акта и суда являются полностью незаконными. Нарушены права юридического лица, принципы состязательности и право на защиту. В данном случае санкции применены к спортивной организации, не нарушающей права человека в Российской Федерации или за ее пределами", - сказал он.

Яценко подчеркнул, что блокировка YouTube-канала нанесла ущерб интересам миллионам болельщиков, которые следили за боями смешанного стиля (ММА), организованными Absolute Championship Akhmat, говорится в публикации.

По состоянию на 14.49 мск 15 января, YouTube-каналы футбольного клуба "Ахмат" и одноименного бойцовского клуба остаются недоступными. При попытке открыть их возникает надпись: "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube".

Ранее, в мае 2020 года, в связи с американскими санкциями был удален аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram. Минфин США внес главу Чечни в санкционный "список Магнитского" в 2017 году, назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В марте 2019 года профильный комитет Конгресса США одобрил резолюцию с призывом расследовать убийство Бориса Немцова и ввести санкции против тех, кто к нему причастен, а также изучить заграничные бизнес-активы главы Чечни.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".