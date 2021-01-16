Власти Адлера отмежевались от инцидента с уничтожением народного мемориала

16 января 2021, 08:49

Мэрия и работники коммунальных служб не причастны к уничтожению народного мемориала на месте демонтированного памятного знака "Монумент подвигу русских солдат" в Адлере, отрапортовали власти. Самовольный снос памятника является вандализмом, пояснил юрист.

Как информировал "Кавказский узел", на месте снесенного в июле 2020 года памятного знака "Монумент подвигу русских солдат" 7 января был установлен народный мемориал. Активисты объявили сбор средств на поддержание народного мемориала до решения мэрии вопроса о восстановлении памятного знака. Но уже 9 января они сообщили, что неизвестные убрали свечи, мемориальную доску и фотографии.

Памятный знак "Монумент подвигу русских солдат" был установлен на месте форта, созданного русскими войсками в 1837 году в ходе Кавказской войны. Архитектурная композиция представляла собой возвышенность с изображением карты самого форта. Власти Сочи признали, что памятник был поставлен без необходимых согласований, с очень большими ошибками, без обсуждения с представителями коренного народа, заявил председатель краснодарской краевой общественной организации "Адыгэ Хасэ причерноморских адыгов-шапсугов" Маджид Чачух после встречи в администрации города. Историки раскритиковали установку памятного знака, указав, что упоминание о страшных событиях Кавказской войны болезненно для черкесского народа и раскалывает общество. 8 июля 2020 года памятник был демонтирован. В октябре стало известно, что в Сочи и других городах страны появились листовки и плакаты с призывами вернуть на место памятный знак. Вопрос о восстановлении памятного знака в честь русских солдат в Сочи будет решать топонимическая комиссия, заявили в мэрии. Опрошенные "Кавказским узлом" горожане назвали историю с демонтажом знака "искусственно раздутой".

Местные власти не причастны как к демонтажу памятного знака, так и народного мемориала на его месте, заявил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник отдела ЖКХ администрации Адлера.

"Памятный знак, фото, свечи и цветы не убирались мэрией или работниками ЖКХ", - сказал он.

Причастные к демонтажу памятного знака и народного мемориала на его месте не установлены, поскольку в полицию не поступало заявлений об этих инцидентах, сообщил "Кавказскому узлу" дежурный по отделу полиции Адлера. "Все обращения у нас носят заявительный характер. В июле 2020 и январе 2021 года по данному факту у нас таких обращений не значится", - пояснил он.

"Кавказский узел" не получил ответ от администрации Сочи на запрос о наличии документа, обосновывающего снос памятного знака в Адлере в июле 2020 года.

При этом городской парламент объявил о непричастности к сносу монумента. "Решение о демонтаже памятного знака Городским собранием Сочи не принималось", - говорится в ответе от 10 ноября 2020 года за подписью заместителя председателя Городского собрания Сочи (ГСС) Ольги Лиодт на запрос "Кавказского узла".

Самовольный снос памятника не предусмотрен законодательством

Вопрос установки памятного знака в Адлере рассматривался топонимической комиссией администрации Сочи в феврале 2020 года, но предложение было отклонено, а его инициаторам была разъяснена законная процедура, рассказал "Кавказскому узлу" заместитель председателя этой комиссии Михаил Балабаев.

"Установку памятника лоббировали предприниматели и депутаты ГСС. На комиссии им было разъяснено, что существует процедура согласования, которую надо пройти, чтобы установить монумент, памятник либо памятный знак. Это согласование требуется на уровне края. Больше вопрос об установке памятного знака его инициаторами не поднимался, и они в комиссию не обращались <...> Речь шла об установке исторического макета русской крепости. На этом всё. После установки этого макета полиция до сих пор не нашла, кто сломал уже установленный макет <...> В любом виде снос любого памятника - это вандализм <...> Но кто это сделал? Это до сих пор не выявлено", - сказал он.

По его словам, существует не только законная процедура установки любого памятника, но и процедура ликвидации такого монумента, которая осуществляется по решению суда либо иным способом и на основании иных законных документов.

"А так просто прийти и просто поломать нельзя. Это вандализм в чистом виде. Инициаторам в установке памятника никто не отказывал. Им только разъяснили, что надо сделать, чтобы он стоял законно. Надо, к примеру, научно доказать и обосновать, откуда сведения, что именно там была крепость. Затем требуется разработка и установление охранной зоны этого памятника. Надо разработать и утвердить внешний облик памятника или монумента, пройти согласование с главным художником города либо с главным архитектором города. Топонимическая комиссия рассматривает вопросы установки памятника только с точки зрения целесообразности и возможности установки с позиции законодательства. Также комиссии должны быть представлены документы и решен вопрос, кто будет содержать этот памятник. Должно быть согласование с администрациями районов по этому вопросу, потому что это требует финансирования и определенных затрат. Содержание любого памятника, который ставится в городе Сочи, требует финансирования на район. Город должен закладывать в бюджет и выделять затем из бюджета определённые средства на содержание монумента", - рассказал Балабаев.

По его словам, топонимическая комиссия принимала решение об отказе только в связи с несоблюдением необходимой процедуры. "Больше в топонимическое комиссию никто не обращался. Если обратятся со всеми документами, мы этот вопрос рассмотрим", - добавил он.

Снос любых памятников без официальных разрешений органов власти является актом вандализма, пояснил "Кавказскому узлу" юрист Роман Шикарев.

По его словам, за снос памятника по причине национальной ненависти или вражды предусмотрена уголовная ответственность по части 2 статьи 214 УК РФ, санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.

Казаки выступают за восстановление памятника подвигу русских солдат

"Я считаю снос памятника вандализмом. Кто это сделал, до сих пор неизвестно. Неизвестные приехали, сломали памятник, погрузили на машину и увезли. Основание памятника находится во дворе Кудепстинской поселковой администрации. Где сам макет крепости, неизвестно. Памятную табличку тоже сняли. Официального решения властей о демонтаже памятника я не видел и не слышал", - сказал председатель Совета стариков казачьего общества в Адлере Владимир Гаранин "Кавказскому узлу".

По его словам, казаки выступают за возврат памятника и надеются, что власти решат этот вопрос.

"Конфликт вокруг памятника и памяти, это, на самом деле, разговор не о прошлом, а о будущем <...> На данном историческом этапе именно Россия является естественной союзницей черкесов, которые могли бы сыграть важную роль в евразийской интеграции, основанной на традиционных ценностях. В англо-американском глобальном мире черкесы с их консервативными идеалами почитания старших, жесткими гендерными ролями и т.п. совершенно чужие. Для России черкесы - ценность <...> Вместе мы могли бы построить хорошее будущее, не замазывая правду о Кавказской войне "примирительными памятниками", не тратя силы на борьбу с исторической памятью друг друга, но энергично и бережно создавая общую цивилизацию", - сказал историк Фрол Владимиров "Кавказскому узлу".

Черкесский активист не исключил возможность установки памятника всем погибшим в Кавказской войне

Председатель общественной организации "Адыгэ Хасэ" Краснодарского края Аскер Сохт, отвечая на вопрос, может ли памятник всем погибшим в Кавказской войне стать местом примирения, заявил "Кавказскому узлу", что установка такого памятника возможна, если вынести вопрос на общественное обсуждение.

"Я целиком и полностью полагался бы на мэрию Сочи и общественность города <...> При главе администрации города действует общественный совет, представляющий национально-культурные объединения города Сочи, которые возглавляют уважаемые лидеры национальных общин. Существует, видимо, и архитектурно-художественный совет. Они и должны решить, актуально ли это для города Сочи, в какой форме и каким образом найти цивилизованный формат решения данной проблемы для всеобщего удовлетворения. К примеру, в столице Адыгеи установлен монумент Памяти и Единения, в столице Кабардино-Балкарии - Дерево Жизни. Это хорошие примеры, несущие созидательные, гуманистические ценности. Я не вижу ничего не разрешимого, если инициаторы памятника во главу угла ставят общественные интересы и ценности", - считает активист.

Доктор исторических наук Хаджимурат Доного полагает, что такой памятник исказит историю и не приведет к урегулированию конфликта. При этом он отметил, что ситуация с памятником требует решения. "Я не знаю позицию сочинских властей, но полагаю, что каким-то волевым и умным решением можно решить проблему… Я знаю, что при желании власти за 5 минут решают любую проблему, а вот здесь почему-то это всё тянется очень долго", - сказал он "Кавказскому узлу".

Ранее Хаджимурад Доного и востоковед Ахмет Ярлыкапов заявили "Кавказскому узлу", что установка спорных памятников в регионах Кавказа вызвана стремлением властей выслужиться перед федеральным центром. К установке новых памятников нужно подходить осторожно, но сносить существующие спорные монументы не следует, считают кавказоведы Вадим Муханов и Николай Силаев.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".