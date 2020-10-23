Сочинцы назвали искусственным ажиотаж вокруг памятного знака в Адлере

23 октября 2020, 12:43

Вопрос о восстановлении памятного знака в честь русских солдат в Сочи будет решать топонимическая комиссия, заявили в мэрии. Опрошенные "Кавказским узлом" горожане назвали историю с демонтажом знака «искусственно раздутой».

Как сообщал "Кавказский узел", в Адлерском районе Сочи на месте форта, созданного русскими войсками в 1837 году в ходе Кавказской войны, 30 июня был установлен памятный знак "Монумент подвигу русских солдат". Историки раскритиковали его установку, указав, что упоминание о страшных событиях Кавказской войны болезненно для черкесского народа и раскалывает общество. 8 июля памятник был демонтирован. В октябре стало известно, что в Сочи и других городах страны появились листовки и плакаты с призывами вернуть на место памятный знак в Сочи, рассказал историк Фрол Владимиров.

На sms-сервис "Кавказского узла" 9 июля поступило сообщение о демонтаже памятника в сочинском районе Адлер. "Просим вас разобраться куда исчез 7 июля памятный исторический знак", – написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Инициаторы установки памятника занялись поиском подтверждающих исторических документов

Решение об установке макета Адлерской береговой крепости «Святого Духа» с памятной табличкой или отказе в этом будет принимать межведомственная топонимическая комиссия Сочи после окончания работ «по изысканию исторических документов, подтверждающих историческое месторасположение береговой крепости», говорится в ответе администрации Сочи, направленному корреспонденту «Кавказского узла» 22 октября.

«Рассмотрение ходатайств об установке мемориальных досок, бюстов, памятных знаков на территории Сочи и принятие по ним решений относится к полномочиям топонимической комиссии (комиссии по наименованиям) города в соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 Положения о межведомственной топонимической комиссии (комиссии по наименованиям) Сочи», - говорилось в тексте ответа городской мэрии.

В документе также утверждается, что макет Адлерской береговой крепости «Святого Духа» не носил название «монумент «Подвига русских солдат».

В опубликованной на сайте администрации Сочи 30 июня новости об установке памятного знака в Адлере, сохранившейся в кэше поисковой системы Google после ее удаления с сайта, говорилось, что «в Адлерском районе появился памятный монумент подвигу русских солдат" на месте останков крепости «Святого Духа», заложенной в 1837 году, спустя две недели после высадки десанта русской армии на мыс Адлер.

В документе также отмечается, что изначально инициативная группа жителей Адлерского района Сочи обратилась в топонимическую комиссию Сочи за разрешением на установку макета Адлерской береговой крепости, но 13 февраля ей было отказано в установке «в связи с непредставлением документов, подтверждающих историческое местоположение береговой крепости «Святого Духа».

«30 июня на территории Адлерского района Сочи, несмотря на отсутствие разрешения, был установлен макет Адлерской береговой крепости «Святого Духа» с памятной табличкой . В целях недопущения нарушения порядка установления на территории города таких объектов 8 июля был произведен демонтаж установленного макета …, который в настоящее время находится на хранении у его правообладателей», - заявили представители мэрии.

Инициаторы установки памятника предложили дать ему другой статус

Инициативная группа в Сочи продолжает настаивать на установке памятника в Адлерском районе, заявил сочинский историк Фрол Владимиров. По его словам, он отправил в компетентные инстанции свои запросы по поводу восстановления памятника, но не получил ответы по существу поставленных вопросов. Так, Владимиров не согласился с утверждением городских чиновников, что памятник был установлен самовольно, и направил вторичное обращение в органы власти. Он предложил сочинской мэрии выступить инициатором восстановления памятника, которому может быть дан другой статус.

«Если данный монумент не может быть установлен как объект историко-культурного наследия, ему может быть присвоен статус произведения монументально-декоративного искусства, к которому в соответствии с п. 13.1.3. Правил благоустройства и санитарного содержания территории города Сочи относятся в том числе «декоративные композиции, обелиски, стелы». Также возможна передача композиции третьей стороне для последующей установки, например, головному отделению Российского военно-исторического общества. Для меня как коренного жителя Сочи важно восстановление памятника, а не его статус», - написал Фрол Владимиров в своем обращении.

Сочинские историки посчитали, что установка памятного знака не несла угрозы раскола в обществе. Местные власти не провели до установки памятника общественное обсуждение, и поэтому возник резонанс, указали черкесские активисты.

Памятник в Адлере был демонтирован, в первую очередь, из-за многочисленных нарушений административных правил при его установке, заявил корреспонденту «Кавказского узла» черкесский активист Аслан Бештоев.

«Конечно же, то, что черкесы не будут в восторге от этого памятника, наверняка знали и инициаторы создания этого объекта […] До сих пор в стране не дана справедливая оценка (Кавказской войне) […] (Установлено) много памятников, посвящённых деятелям и событиям той эпохи, причём, как ни странно, предпочтение отдаётся фигурам и персонам, оставившим наиболее негативную память в истории черкесов - (генералу) Ермолову, (генералу) Зассу и т.д.», - заявил Бештоев.

Кавказская война, продолжавшаяся с 1763 года по 21 мая 1864 года, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Черкесские организации требуют, чтобы власти России признали геноцид черкесов во время Кавказской войны.

Жители Сочи назвали историю вокруг памятника «искусственно раздутой»

30-летний сочинец Максим Елин работает в пекарне. Он отметил, что в интернете слышал про снос памятника в Адлерском районе Сочи, но сам памятник лично не видел.

«Я возмутился сносом памятника, потому что так не делается: сначала поставили с помпой, потом тихо снесли», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» молодой человек. Он привел пример, что у него в пекарне трудятся люди по меньшей мере 15 разных национальностей, и он ни разу не видел проявления межнациональной розни, тем более по вопросу памятников.

42-летняя сочинка, диспетчер одного из предприятий города Ирина Малышенко считает, что конфликт на почве памятника, о котором она читала в СМИ, «раздувается искусственно». «Черкесы в Сочи живут прекрасно. Снос памятника расцениваю как вандализм по отношению к нашей общей с черкесами истории», - высказала свое мнение Малышенко.

Женщина считает, что установка любого памятника должна проходить не только через топонимическую комиссию, но и через публичные и общественные слушания, через опросы населения, а «не решаться самоуправно каким-нибудь одним чиновником». По ее мнению, в городе появилась масса безвкусных и ненужных памятников, которые не несут на себе никакой смысловой и исторической нагрузки для города.

60-летняя пенсионерка Елена Степанова переехала в Сочи из Санкт-Петербурга. Она также назвала историю вокруг памятника надуманной. «Раздуть конфликт на ровном месте - это надо уметь, и не думаю, что причина - памятник», - считает Степанова.

48-летняя медсестра Валентина Гаркуша также заявила, что сносить памятники недопустимо. «Само слово «памятник» от слова «память», - пояснила медсестра.

70-летний сочинский пенсионер Армен Карапетян сообщил, что про конфликт с памятником не слышал, но осуждает любой снос памятника, особенно такого, который был установлен открыто и торжественно.

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