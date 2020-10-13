Черкесские активисты раскритиковали призывы вернуть "Монумент подвигу русских солдат" в Адлере

13 октября 2020, 08:45

Листовки и плакаты с призывами вернуть на место памятный знак в честь русских солдат появились как в Сочи, так и в других городах страны, рассказал историк Фрол Владимиров. Подобные памятники вносят раздор между людьми, указали черкесские активисты.

Как сообщал "Кавказский узел", в Адлерском районе Сочи на месте форта, созданного русскими войсками в 1837 году в ходе Кавказской войны, 1 июня был установлен памятный знак "Монумент подвигу русских солдат". Историки раскритиковали его установку, указав, что упоминание о страшных событиях Кавказской войны болезненно для черкесского народа и раскалывает общество. 8 июля памятник был демонтирован. В свою очередь сочинские историки посчитали, что установка памятного знака не несла угрозы раскола в обществе. Местные власти не провели до установки памятника общественное обсуждение, и поэтому возник резонанс, указали черкесские активисты.

На sms-сервис "Кавказского узла" 9 июля поступило сообщение о демонтаже памятника в сочинском районе Адлер. "Просим вас разобраться куда исчез 7 июля памятный исторический знак", – написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Рассматривается вопрос восстановления демонтированного памятника, который был установлен в честь основания первого форта на Кавказе, сообщила 12 октября корреспонденту "Кавказского узла" член общественной палаты Сочи Элеонора Жукова.

"Насколько я знаю, на сегодняшний день рассматривалась возможность восстановления памятка. И этим вопросом занимается глава Адлерского района Валерий Кокарев", - сказала она.

Но сам Валерий Кокарев опроверг эту информацию. "Я не в курсе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" и попросил направить запрос в пресс-службу мэрии. Однако пресс-служба мэрии на запрос корреспондента в течение дня не ответила.

Руководитель городского собрания Сочи Виктор Филонов так же не смог прокомментировать ситуацию и попросил прислать ему официальный запрос.

Сторонники восстановления памятника собирают подписи под петицией, названной "Восстановить снесённый памятник русским солдатам в Адлере". Опубликованная на платформе "Российская общественная инициатива" петиция на 7.30 мск 13 октября собрала 6 419 голосов "ЗА" и 64 "ПРОТИВ".

В петиции говорится, что 8 июля 2020 года по решению мэрии города Сочи в Адлере демонтировали памятник русским солдатам, основавшим здесь в 1837 году Форпост Святого Духа. Демонтаж памятника был проведён под давлением черкесской диаспоры, и его официальным поводом было отсутствие согласования с администрацией и городским собранием города Сочи, сказано в петиции. "В июне 1837 года русские солдаты и офицеры вели ожесточенный бой с горцами. Тогда от вражеской пули погиб поэт-декабрист Александр Бестужев-Марлинский. Памятник служил увековечиванию подвига русских солдат. Его снос, как и любая война с памятниками ставит под удар приоритет нашего государства по сохранению исторической правды и памяти защитников Отечества. Снос памятника может создать негативный прецедент и привести к межнациональной вражде", - делается вывод в петиции.

В городах России распространяют листовки с требованием вернуть памятник

По городу Сочи распространяются листовки и плакаты с призывами к властям вернуть памятник на место, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" историк Фрол Владимиров.

Он пояснил, что не знает, кто конкретно распространяет листовки и плакаты. "Движение за восстановление монумента в Сочи охватило всю Россию. Люди в разных местах нашей страны разрабатывают свои варианты плакатов и обмениваются ими через соцсети. Подобные плакаты появляются не только в Сочи, но и в Москве, Екатеринбурге, Перми, Твери, Челябинске", - сказал историк.

Необходимо восстановить памятник, потому что он является важной вехой на пути возрождения исторической памяти, считает Фрол Владимиров. Желающих подписать петицию на территории Российской Федерации достаточно, но голосовать могут только те граждане, которые полностью прошли регистрацию на портале Госуслуг. "У многих возникают технические проблемы, один человек писал мне, что потратил два часа на то, чтобы поддержать обращение. Что же до жителей города, то в условиях фактической информационной блокады многие просто не знают о том, что произошло. Не припомню, чтобы у меня брал интервью журналист телеканала "Россия 1 Сочи", - сказал он.

Историк считает, что восстановление памятника не вызовет нового витка напряжения с черкесскими активистами. "Если речь о тех активистах, которые подписали обращение "пятидесяти пяти" к Президенту В. Путину и местным властям Юга России от 7 июля, то у них напряжение вызывают любые российские памятники, связанные с Кавказской войной. Судя по конфронтационному термину "Русско-Кавказская война", который используется в обращении, причислению Екатерины Великой, Суворова, Александра Освободителя и других выдающихся деятелей русской истории к "военным преступникам" и требованию "незамедлительного демонтажа памятников", эти господа добиваются монополии на интерпретацию истории Кавказской войны. Отличные от их мнения они считают "искажением исторической действительности". Подобного подарка российское гражданское общество, сколь бы слабо оно ни было, едва ли преподнесет им", - заявил Фрол Владимиров.

Памятник необходимо восстановить на прежнем месте либо в сквере Бестужева, считает он. Компромисса, чтобы избежать конфликта памятей у разных групп населения в Краснодарском крае по поводу разных версий Кавказской войны, можно достигнуть не через снос памятных знаков и не предотвращением установки новых, а созданием параллельных монументов, пояснил он. "У нас разный взгляд на Кавказскую войну. Я категорически не согласен с определением ее как колониальной, представление об односторонней жестокости и агрессивности представляется мне, мягко говоря, ассиметричным, но я далек от того, чтобы требовать от черкесов войти во все тонкости положения России в XIX веке. Пусть памятники отражают два взгляда на одну историю, коль невозможен один", - сказал Фрол Владимиров.

Памятник следует вернуть на прежнее место, потому что он совершенно не затрагивает национальных чувств черкесов, а лишь отражает объективно историю России, считает атаман Казачьего войска в Сочи Владимир Гаранин.

"Это памятник в первую очередь истории, а не войне. Черкесские активисты не разобрались в первую очередь в том, что это дань истории. Это напоминание о том, что город Сочи был заложен в 1837 году и образован в 1838 году. Никто никого не хотел обидеть, никто не хочет конфликтовать с местными народами, но после установки этого памятного знака было много жалоб", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Я считаю что это совершенно неправильно. Возможно, что в начале открытия памятника его появление было неправильно преподнесено. Я сам был лично на открытии, произносил речь и, конечно бы хотел, чтобы памятник был восстановлен как можно скорее, чтобы черкесы поняли, что их никто не обижает и не думал этого делать. Как мне известно, постамент отвезли к сельсовету в поселок Кудепста и там его поставили. Саму карту из металла и табличку сняли", - рассказал атаман, разыскавший постамент почти в 20 километрах от места его первоначальной установки.

Черкесские активисты против возвращения памятника

Памятник не снесён и не разрушен, он перевезен в другое место и благополучно стоит, пояснил черкесский активист Шамсудин Негу. "Я вообще-то не против памятников, однако, если вещи называть своими именами, то этот конкретно памятник тем, кто зачистил территорию Адлера от местного автохтонного населения. И это факт! Вызовет ли установка этого памятника на прежнем месте напряжение? Безусловно! Вопрос установки таких знаков - это вопрос взаимоуважения, не более и не менее", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Доктор исторических наук, редактор журнала "Ахульго" Хаджи Мурад Доного придерживается мнения своего соотечественника. "Я считаю, что такие памятники ставить нельзя на Кавказе. Еще достаточно свежи воспоминания. Несмотря на то, что прошло сто с лишним лет, тем не менее это больная тема и еще рано ее поднимать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Такого рода памятники ставить нельзя потому что они вызывают ожесточение у людей, которые живут в одном городе, в одном посёлке или республике, пояснил он. "Я думаю что те люди, которые инициировали создание и установление памятника в этом месте, - это не порядочные люди. …Они заведомо знали, какая реакция будет на этот памятник, это ребенку понятно. Если заведомо знаешь, что ты принесёшь боль другим людям и при этом бравируешь своим героическим историческим прошлым, то это зло. Российские войска прибыли на эту землю и завоевали её. И теперь потомкам тех, кого завоевали, надо принимать подарок в виде этого памятника, который будет оскорблять чувства местных жителей, в данном случае черкесов", - сказал Хаджи Мурад Доного.

Памятник, по его мнению, вызывает у черкесов боль и горечь. "Несправедливо бередить раны, поэтому я лично против таких памятников, против восстановления их в каких-то в других местах. И несмотря на то, что нас завоевали, завоевание не стоит продолжать в виде демонстрации бравады своего имперского духа, который еще витает у некоторых людей... Зачем еще один памятник ставить с тем чтобы пошло такое возмущение?", - недоумевает черкесский активист.