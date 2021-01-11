Правозащитники добились уголовного дела о похищении Тепсуркаева

11 января 2021, 18:27

Кубанские следователи завели дело о похищении Салмана Тепсуркаева после того, как их чеченские коллеги трижды отказались это сделать, сообщил сегодня Комитет против пыток и призвал включить в дело эпизод о применении насилия к Тепсуркаеву.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2020 года управление Следкома по Чечне отказалось возбуждать дело о похищении модератора чата Telegram-канала 1Adat Салмана Тепсуркаева, заявив об отсутствии самого преступления. Уведомление об этом правозащитники получили только через две недели. При этом следственная проверка была основанием, по которому ЕСПЧ не стал требовать от российских властей особых мер по обеспечению безопасности Тепсуркаева. 13 ноября чеченские следователи начали новую проверку заявления о похищении Тепсуркаева. 17 ноября стало известно, что ЕСПЧ коммуницировал жалобу, поданную правозащитниками в интересах Тепсуркаева, причем, как отметили в "Комитете против пыток", коммуникация стала рекордно быстрой.

"Комитет против пыток" обнародовал видео, где некие люди уводят Тепсуркаева из гостиницы в Геленджике, но полиция города также отказалась проводить расследование. Впоследствии правозащитники добились реакции следствия на заявления родственников, которые считают Тепсуркаева похищенным - была опрошена его супруга. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" правозащитников, родные получат шанс увидеть Тепсуркаева в случае объявления его фигурантом какого-то уголовного дела.

Дополнительная проверка, проведенная следователями Геленджика, привела к возбуждению уголовного дела по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Уведомление об этом решении, датированное 27 ноября, юристы Комитета против пыток получили только в конце декабря, указано в сегодняшней публикации на сайте организации.

"27 декабря 2020 года следователем следственного отдела по г. Геленджик следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Лебедевым Г.О. возбуждено уголовное дело <...> по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 126 УК РФ, по факту похищения Тепсуркаева С.Ш.", - говорится в документе, опубликованном правозащитниками.

Комитет против пыток считает, что дело нужно было возбуждать сразу по двум уголовным статьям. "На наш взгляд, неправильно, что в Следственном комитете решили разграничить похищение Салмана и применение к нему насилия. Но то, что хотя бы по одному из этих эпизодов возбудили уголовное дело, увеличивает наши шансы узнать, какова нынешняя судьба Тепсуркаева. Сейчас мы не обладаем достоверной информацией о ближайших планах следствия по этому делу. Но мы будем настаивать на том, что уголовное дело также должно включать в себя и незаконное удержание Тепсуркаева на территории полка <силовой структуры в Грозном> и применение к нему насилия", - приводятся в сообщении слова юриста Комитета против пыток Лейсан Маннаповой.

Поскольку дело касается территории и ЮФО, и СКФО, правозащитники считают целесообразным проводить расследование в центральном аппарате Следственного комитета России.

Чеченские следователи вынесли три постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, отмечается в публикации. Первый отказ был сделан еще в сентябре 2020 года, после обращения родственников в республиканское управление Следкома, затем следователи вынесли такое решение, получив материалы с Кубани. Повторная проверка завершилась в Чечне 3 декабря 2020 года.

В Чечне и за ее пределами вызвало широкий резонанс сентябрьское видео 2020 года, на котором обнаженный Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1Аdat. На связь с родными Тепсуркаев больше не выходил, правозащитники опасаются за его судьбу.

Подробнее о Telegram-канале 1Adat и случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". Также на "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Салмане Тепсуркаеве. Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".