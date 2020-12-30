30 декабря 2020, 21:30

23 жителя Кабардино-Балкарии обвинены в хищении кредитных средств

Дело в отношении 23 человек, обвиняемых в мошенничестве при получении кредитов на 32 миллиона по поддельным документам, передано в городской суд Нальчика.

По данным следствия, обвиняемые организовали преступное сообщество. Трое его участниц в 2013-2014 годах разработали схему получения денег в банках по программе кредитования "Кредиты в торговых точках". Одна как индивидуальный предприниматель заключила фиктивный договор об аренде помещения на рынке в поселке Горячеводском Ставропольского края, после чего договорилась с банком о целевом кредитовании на приобретение товаров. Обвиняемые арендовали помещение в Нальчике, приобрели оргтехнику. Одна из женщин прошла обучение в банке и получила специальное программное обеспечение для торговой организации. Затем обвиняемые по фиктивным паспортам оформляли договоры в банке и получали средства на счет ИП. Деньги они поделили между собой, следует из обвинительного заключения.

Всего обвиняемые получили кредиты в разных банках на общую сумму около 32 млн рублей. Им вменяются часть 2 статьи 159 и часть 4 статьи 159 УК России (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном и особо крупном размере). Дело направлено в Нальчикский городской суд. Наказание по этим статьям может составлять до 10 лет лишения свободы, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в прокуратуре Кабардино-Балкарии.

Примечание:

"Застройщик в Кабардино-Балкарии заподозрен в махинациях по госконтракту", "Глава стройкомпании в Кабардино-Балкарии задержан по делу о хищении 32 млн", "Предприниматель из Кабардино-Балкарии заподозрен в мошенничестве на сотни миллионов".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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