25 декабря 2019, 23:55

Глава стройкомпании в Кабардино-Балкарии задержан по делу о хищении 32 млн

Руководитель строительной фирмы в Кабардино-Балкарии подозревается в том, что по подложным документам взял 56 миллионов рублей потребительских кредитов, часть из которых он похитил.

По данным правоохранителей, в 2017-2018 годах 44-летний генеральный директор строительной компании фиктивно трудоустроил 13 жителей Кабардино-Балкарии. Затем он подал в банк заявки на выдачу им потребительских кредитов, предоставив ложные сведения об их заработной плате, полагают оперативники.

На основании этих документов коммерческий банк выдал потребительские кредиты сумму более 56 миллионов рублей, сообщило сегодня МВД по Кабардино-Балкарии на своем сайте. Их этих денег банк смог вернуть себе лишь часть денег, которая была обеспечена залоговым имуществом, 32 миллиона рублей было похищено, глава компании распорядился ими по своему усмотрению, говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве  в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК России), глава компании задержан, следует из сообщения полиции. Отметим, санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Комментариев от подозреваемого или его представителей относительно версии следствия и задержания не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что коммерсанты Темур Абазов, Андзор Унежев и Валерий Лигидов обвиняются в хищении более 3,5 млрд рублей у "Внешэкономбанка", которые они брали в виде кредитов на строительство птицеводческого комплекса в Кабардино-Балкарии. Их дело направлено в Мещанский районный суд Москвы, сообщила 25 декабря Генпрокуратура России.

Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в перепродаже валюты на 460 млн рублей", "Два банкира арестованы в Кабардино-Балкарии по делу о кредитах на 123 миллиона", "Три сотрудницы банка в Нальчике осуждены за хищение более 100 млн рублей".

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