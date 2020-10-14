14 октября 2020, 17:31

Застройщик в Кабардино-Балкарии заподозрен в махинациях по госконтракту

Руководитель строительной компании в Кабардино-Балкарии заподозрен в том, что на 2,3 миллиона рублей завысил стоимость работ по госконтракту на ремонт административного здания, сообщили в МВД.

По данным ведомства, в 2017 году строительная компания по госконтракту провела капитальный ремонт первого этажа здания государственного казенного учреждения, за что получила более 23,3 млн рублей из республиканского бюджета. Однако выяснилось, что генеральный директор компании при составлении документов, в том числе справок о стоимости выполненных работ завысил сумму на 2,3 млн рублей, сообщили в МВД по Кабардино-Балкарии.

В отношении генерального директора компании возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, пишет сегодня со ссылкой на источник в ведомстве "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в декабре 2019 года глава стройкомпании в Кабардино-Балкарии был задержан по делу о хищении 32 млн. Он был заподозрен в том, что по подложным документам взял 56 миллионов рублей потребительских кредитов, часть из которых похитил, проинформировало МВД.

Примечание:

"Повторный процесс по делу фермера Кардановой начался в Кабардино-Балкарии", "Дело о махинациях с пособиями по безработице в Кабардино-Балкарии дошло до суда", "Следствие обнаружило аферу при строительстве СИЗО в Нальчике".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

14 октября 2020, 17:08

14 октября 2020, 16:56

14 октября 2020, 16:23

14 октября 2020, 15:54

  • Россия и Турция предложили способы достичь перемирия в Нагорном Карабахе

    Контролировать соблюдение соглашения о перемирии в зоне карабахского конфликта могут российские военные наблюдатели, предложил глава МИД России. Минская группа ОБСЕ должна завершить переговоры по Нагорному Карабаху и вернуть территории Азербайджану, призвал президент Турции Тайип Эрдоган. Азербайджан потребовал передать ему семь районов вокруг Нагорного Карабаха, рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

14 октября 2020, 15:19

  • Число жертв среди мирных жителей Азербайджана достигло 43

    С 27 сентября погибли 43 мирных жителя, ранения получили 214 человек, сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана. Среди погибших - трое школьников, в результате обстрелов разрушены и повреждены 40 школьных зданий, заявило сегодня Минобразования Азербайджана.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи