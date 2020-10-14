Застройщик в Кабардино-Балкарии заподозрен в махинациях по госконтракту

14 октября 2020, 17:31

Руководитель строительной компании в Кабардино-Балкарии заподозрен в том, что на 2,3 миллиона рублей завысил стоимость работ по госконтракту на ремонт административного здания, сообщили в МВД.

По данным ведомства, в 2017 году строительная компания по госконтракту провела капитальный ремонт первого этажа здания государственного казенного учреждения, за что получила более 23,3 млн рублей из республиканского бюджета. Однако выяснилось, что генеральный директор компании при составлении документов, в том числе справок о стоимости выполненных работ завысил сумму на 2,3 млн рублей, сообщили в МВД по Кабардино-Балкарии.

В отношении генерального директора компании возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, пишет сегодня со ссылкой на источник в ведомстве "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в декабре 2019 года глава стройкомпании в Кабардино-Балкарии был задержан по делу о хищении 32 млн. Он был заподозрен в том, что по подложным документам взял 56 миллионов рублей потребительских кредитов, часть из которых похитил, проинформировало МВД.