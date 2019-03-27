Предприниматель из Кабардино-Балкарии заподозрен в мошенничестве на сотни миллионов

27 марта 2019, 17:59

Гендиректор агропромышленного концерна подозревается в мошенничестве при оформлении кредита на 460 миллионов рублей и отмывании еще 340 миллионов, сообщило сегодня МВД по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, в 2012 году 55-летний учредитель и гендиректор агропромышленного концерна заключил с одной из лизинговых компаний договор на приобретение технологического оборудования по переработке мяса. В декабре 2013 года подозреваемый подготовил заявку и документы с фиктивными данными для получения кредита в банке Нальчика, указав в качестве залога это оборудование. "В результате мошеннических действий предприниматель в качестве кредита получил до 460 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте МВД по Кабардино-Балкарии.

Согласно сообщению, бизнесмен также подозревается в том, что перечислил 340 млн рублей по фиктивным договорам на расчетные счета принадлежащих ему же фирм. "Возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", - уточнило МВД.

По данным ведомства, "в целях возмещения причиненного ущерба по решению суда оперативниками арестовано имущество подозреваемого на сумму 1,5 млрд рублей". Статьи, по которым возбуждено уголовное дело, предусматривают до 10 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал, что 11 августа 2018 года было передано в суд дело руководителя предприятия в Нальчике, обвиненного в предоставлении ложных сведений для получения кредита на 40 миллионов рублей.