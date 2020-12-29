Юристы пояснили особенности права на компенсации в случае гибели российских миротворцев в Карабахе

29 декабря 2020, 21:11

У членов семей погибших военнослужащих практически одинаковые компенсации, но родным участников боевых действий положены дополнительные выплаты, сообщили в фонде "Право Матери", комментируя гибель российских миротворцев в Карабахе. Если служба военнослужащего в миротворческом контингенте определена как близкая к боевой, то не имеют значения детали его гибели, считает адвокат Евгений Черноусов.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря во время работ по разминированию близ Шуши смертельное ранение получил российский офицер, сотрудник Международного противоминного центра. 24 декабря в Башкортостане был похоронен другой военнослужащий, находившийся в составе российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, который погиб, по данным источников, в результате падения в ущелье военной техники.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. В соответствии с соглашением о прекращении огня, в зону конфликта вошли российские миротворцы. Миротворческий контингент России в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники развернут вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе опубликована на "Кавказском узле".

В миротворческих миссиях обычно нет призывников, сообщила представитель отделения Комитета солдатских матерей в Нижнем Новгороде Наталья Жукова. Однако, по ее словам, в случае с карабахским конфликтом однозначной информации по этому поводу нет.

«В миротворческих миссиях обычно контрактники и офицеры. Единственное что, в Армении есть российская военная база в Гюмри, и там есть солдаты-срочники. Я не знаю, участвуют ли они в этой миротворческой миссии и в каких-то там заграждениях. До меня оттуда очень мало информации доходит», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Наталья Жукова.

В свою очередь, представительница Межрегионального благотворительного общественного фонда "Право Матери" Вероника Марченко сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что у всех членов семей погибших при исполнении обязанностей военной службы военнослужащих практически одинаковые по наименованию выплаты и компенсации.

"Основные из них это: страховая выплата и единовременное пособие; компенсации расходов на установку памятника и погребение; монетизированные меры соцподдержки, включая ежемесячную денежную выплату (ЕДВ); ежемесячная денежная компенсация (ЕДК), пенсия по случаю потери кормильца", - перечислила она.

По словам Марченко, первый фактор, определяющие права членов семей погибшего - это формулировка его гибели именно как "при исполнении обязанностей военной службы", но при этом существует различие в том, кто и как выплачивает компенсации. "Различаются, во-первых, органы, осуществляющие данные выплаты. Для членов семей погибших призывников они одни, для офицеров/контрактников – другие. Также разделение для офицеров/контрактников происходит по линии ведомств, в войсках которых служили погибшие (Минобороны, или МВД, или ФСБ и др.). А, во-вторых, отличаются размеры некоторых выплат, когда для расчета учитывается, например, должность и/или воинское звание погибшего", - пояснила она.

Также осуществление определенных выплат связано с достижением, например, родителями погибшего определенного законом возраста (50/55 лет), в ряде случаев может требоваться подтверждение нахождения их на иждивении у погибшего; и ряд других условий, отметила представитель фонда «Право матери».

"Дополнительная надбавка в 32% к пенсии по случаю потери кормильца (ППСПК) предусмотрена для членов семей погибших ветеранов боевых действий. Является ли погибший ветераном боевых действий, определяется законом, в приложении к которому указаны территории и года, относящиеся к "боевым". Если погибший - ветеран боевых действий - удостоен звания Героя Российской Федерации, это дает его родителям или вдове и несовершеннолетним детям право на надбавку к ППСПК дополнительно +100%. То есть, безусловно, каждая выплата, пособие, компенсация обусловлены нормами различных законов, которые описывают круг ее получателей, условия, размеры, порядок выплат, и так далее", - рассказала Марченко.

Если служба военнослужащего в миротворческом контингенте определена как близкая к боевой, то не имеют значения детали получения им ранения или ущерба здоровью, считает московский адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

«Есть такое понятие - работа в сложных условиях с риском для жизни. У военных стоят боевые задачи. По аналогии могу сказать - если взяли человека на фронт, то он там может заболеть, споткнуться и ногу сломать, но это где он был? На фронте был. То же самое и здесь», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Евгений Черноусов.

По словам адвоката, компенсации военнослужащим миротворцам могут определяться и международными нормами, но не в случае с Карабахом. «Миротворческие подразделения могут вводиться под эгидой ООН. Это одна ситуация. Вот наших направляют в Африку или ещё куда. Тогда у военных и членов их семей, помимо российских выплат, будут дополнительные компенсации от международных организаций. Но в Карабахе миротворцы не действуют от имени ООН», - подчеркнул Черноусов.

Напомним, миротворцы в Нагорном Карабахе сопровождают возвращающихся домой беженцев, участвуют в процессе обмена пленными между Арменией и Азербайджаном, разминированием и восстановлением домов местных жителей в зоне конфликта.

Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"