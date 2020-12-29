Фуад Шихиев. Фото: пресс-служба администрации Дербентского района

29 декабря 2020, 19:21

Суд продлил срок ареста Фуаду Шихиеву

Бывший руководитель администрации Дербентского района Фуад Шихиев и сотрудник местного отдела Росреестра Эльман Наврузалиев, обвиняемые в мошенничестве, оставлены под стражей еще на три месяца.

Как информировал "Кавказский узел", 7 августа следствие предъявило обвинение в мошенничестве с земельными участками бывшему и.о. главы Дербентского района Фуаду Шихиеву и еще 10 арестованным по этому делу. Шихиев отверг обвинения, заявив, что сам участвовал в антикоррупционной кампании и возвращал району отчужденные земли.

По версии следствия, Шихиев создал преступную группу, которая по поддельным документам регистрировала право на земельные участки, а затем продавала их или сдавала в аренду. За два года было похищено более 500 участков, общая кадастровая стоимость которых превысила 38 миллионов рублей, а рыночная - 200 миллионов рублей, подсчитали следователи. По информации местного издания "Черновик", всего в деле 22 фигуранта.

Суд Советского района Махачкалы продлил на два месяца и 28 суток сроки ареста бывшему исполняющему обязанности главы Дербентского района Фуаду Шихиеву и сотруднику Дербентского отдела Росреестра Эльману Наврузалиеву. Оба они проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы (часть 4 статьи 159 УК РФ).

«29 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия о повторном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шихиеву и Наврузалиеву. Несколько дней назад суд также на три месяца продлил арест семерым фигурантам уголовного дела, которые подходят по делу вместе с Шихиевым» - сообщила «Кавказскому узлу» пресс-секретарь Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Фуад Шихиев - ставленник главы республики Владимира Васильева, который проводит в республике антикоррупционную кампанию, указали ранее политологи и журналисты. Местные активисты Шамиль Хадулаев и Муслим Гасан-Гусейнов считают, что арест Шихиева связан с политической борьбой в Дербентском районе.

Примечание:

"Бывший глава Дербентского района стал свидетелем по делу о махинациях с землей", "Магомед Джелилов обвинен в растрате земель Дербентского района", "Назначен новый руководитель Дербентского района".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 декабря 2020, 20:26

29 декабря 2020, 20:02

29 декабря 2020, 19:57

  • Правозащитники заявили об ухудшении ситуации с правами человека в Чечне

    Убийства критиков Кадырова за границей, нападение на журналиста Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в Грозном и публичные пытки Салмана Тепсуркаева стали яркими примерами безнаказанности чеченских силовиков и продемонстрировали пугающую тенденцию преследования этнических чеченцев по всему миру, заявили журналисты и правозащитники.

29 декабря 2020, 17:55

29 декабря 2020, 17:08

  • Депутаты сорвали голосование по бюджету Южной Осетии в знак протеста

    Парламент Южной Осетии не принял бюджет на 2021 год, так как депутаты бойкотировали заседание в знак поддержки протестующих в Цхинвале родственников Инала Джабиева. Отказ депутатов от голосования по бюджету ставит под угрозу борьбу с эпидемией коронавируса, заявила министр финансов Аза Хабалова.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи