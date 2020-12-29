Суд продлил срок ареста Фуаду Шихиеву

29 декабря 2020, 19:21

Бывший руководитель администрации Дербентского района Фуад Шихиев и сотрудник местного отдела Росреестра Эльман Наврузалиев, обвиняемые в мошенничестве, оставлены под стражей еще на три месяца.

Как информировал "Кавказский узел", 7 августа следствие предъявило обвинение в мошенничестве с земельными участками бывшему и.о. главы Дербентского района Фуаду Шихиеву и еще 10 арестованным по этому делу. Шихиев отверг обвинения, заявив, что сам участвовал в антикоррупционной кампании и возвращал району отчужденные земли.

По версии следствия, Шихиев создал преступную группу, которая по поддельным документам регистрировала право на земельные участки, а затем продавала их или сдавала в аренду. За два года было похищено более 500 участков, общая кадастровая стоимость которых превысила 38 миллионов рублей, а рыночная - 200 миллионов рублей, подсчитали следователи. По информации местного издания "Черновик", всего в деле 22 фигуранта.

Суд Советского района Махачкалы продлил на два месяца и 28 суток сроки ареста бывшему исполняющему обязанности главы Дербентского района Фуаду Шихиеву и сотруднику Дербентского отдела Росреестра Эльману Наврузалиеву. Оба они проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы (часть 4 статьи 159 УК РФ).

«29 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия о повторном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шихиеву и Наврузалиеву. Несколько дней назад суд также на три месяца продлил арест семерым фигурантам уголовного дела, которые подходят по делу вместе с Шихиевым» - сообщила «Кавказскому узлу» пресс-секретарь Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Фуад Шихиев - ставленник главы республики Владимира Васильева, который проводит в республике антикоррупционную кампанию, указали ранее политологи и журналисты. Местные активисты Шамиль Хадулаев и Муслим Гасан-Гусейнов считают, что арест Шихиева связан с политической борьбой в Дербентском районе.