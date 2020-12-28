Сотрудник полиции. Фото Елены Синеок, Юга.ру

28 декабря 2020, 11:17

Астраханские следователи занялись делом об избиении задержанного

Замначальника Икрянинского РОВД и его подчиненный заподозрены в выбивании показаний из задержанного по делу о краже икон, сообщило сегодня следствие.

По версии следствия, полицейские задержали сельчанина по подозрению в краже трех икон, совершенной в Наримановском районе. В здании полиции задержанного избили, нанеся несколько ударов, в том числе по голове. От него требовали "сознаться в краже, которую он не совершал", сообщила пресс-служба Следственного управления по Астраханской области.

Против заместителя начальника полиции по оперативной работе ОМВД России по Икрянинскому району и оперуполномоченного уголовного розыска возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия", говорится в сегодняшней публикации на сайте регионального управления Следкома.

По части 3 статьи 286 Уголовного кодекса полицейским грозит до 10 лет заключения. В публикации не уточняется, задержаны ли полицейские или остаются на свободе.

Задержанный получил травмы, не опасные для здоровья, указала пресс-служба областного управления МВД. Ведомство отчиталось о начале служебной проверки и отметило, что обстоятельства задержания установлены при участии службы собственной безопасности астраханской полиции. "По результатам служебной проверки в случае подтверждения вины, подозреваемые сотрудники и их непосредственные руководители будут привлечены к установленной законом ответственности вплоть до увольнения со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям", - сказано в сегодняшней публикации на сайте Управления МВД по Астраханской области.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2019 года бывший оперуполномоченный астраханского центра "Э" был признан виновным в избиении и пытках электрошокером местного предпринимателя. Силовик осужден на пять лет колонии.

Примечание:

"Астраханских мусульман возмутили рейды у мечетей", "Чиновник в Астраханской области осужден за махинации с жильем", "Главный судебный пристав Астраханской области осужден за поборы".

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