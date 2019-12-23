Сотрудник центра "Э" в Астрахани получил пять лет колонии за пытки

23 декабря 2019, 19:32

Суд признал бывшего оперуполномоченного астраханского центра "Э" виновным в избиении и пытках электрошокером и назначил ему пять лет колонии.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта следователи сообщили, что двое силовиков в Астрахани заподозрены в том, что пытали электрошокером предпринимателя. Дело расследовалось по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств". В августе один из обвиняемых по делу, бывший оперуполномоченный астраханского центра "Э" был осужден на 1,5 года колонии общего режима. Его дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

По версии следствия, 25 февраля оперуполномоченные полиции под видом осуществления разыскных мероприятий прибыли в один из торговых павильонов рынка "Славянка", где (...) повалили предпринимателя на пол, применили к нему насилие, а затем надели на него наручники и против его воли посадили в автомобиль. Подозреваемые без законных оснований доставили потерпевшего в отдел полиции, где снова применили насилие и электрошокер, установило следствие.

Кировский райсуд Астрахани признал виновным и второго обвиняемого по этому делу, бывшего оперуполномоченного сотрудника Центра по противодействию экстремизму астраханского Управления МВД, и приговорил его к пяти годам колонии общего режима, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте астраханского Следственного управления СКР. Ведомство не уточнило дату вынесения приговора.

Комментарии осужденного и потерпевшего относительно приговора не поступали.

Напомним, 12 марта признанный потерпевшим по этому делу астраханский предприниматель Игорь Карташов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что получил значительные телесные повреждения в результате избиения сотрудниками правоохранительных органов, отметив, что у него "два пальца плохо работают".

После оглашения первого приговора по делу в августе Карташов рассказал, что осужденный полицейский признал "факт избиения и применения электрошокера". По словам Карташова, наказание в 1,5 года колонии силовику он счел достаточным, но остался недоволен тем, что не было удовлетворено его требование о компенсации морального ущерба.