Наручники. Фото: Валентина Мищенко / Югополис

23 декабря 2019, 19:32

Сотрудник центра "Э" в Астрахани получил пять лет колонии за пытки

Суд признал бывшего оперуполномоченного астраханского центра "Э" виновным в избиении и пытках электрошокером и назначил ему пять лет колонии.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта следователи сообщили, что двое силовиков в Астрахани заподозрены в том, что пытали электрошокером предпринимателя. Дело расследовалось по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств". В августе один из обвиняемых по делу, бывший оперуполномоченный астраханского центра "Э" был осужден на 1,5 года колонии общего режима. Его дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

По версии следствия, 25 февраля оперуполномоченные полиции под видом осуществления разыскных мероприятий прибыли в один из торговых павильонов рынка "Славянка", где (...) повалили предпринимателя на пол, применили к нему насилие, а затем надели на него наручники и против его воли посадили в автомобиль. Подозреваемые без законных оснований доставили потерпевшего в отдел полиции, где снова применили насилие и электрошокер, установило следствие.

Кировский райсуд Астрахани признал виновным и второго обвиняемого по этому делу, бывшего оперуполномоченного сотрудника Центра по противодействию экстремизму астраханского Управления МВД, и приговорил его к пяти годам колонии общего режима, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте астраханского Следственного управления СКР. Ведомство не уточнило дату вынесения приговора.

Комментарии осужденного и потерпевшего относительно приговора не поступали.

Напомним, 12 марта признанный потерпевшим по этому делу астраханский предприниматель Игорь Карташов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что получил значительные телесные повреждения в результате избиения сотрудниками правоохранительных органов, отметив, что у него "два пальца плохо работают".

После оглашения первого приговора по делу в августе Карташов рассказал, что осужденный полицейский признал "факт избиения и применения электрошокера". По словам Карташова, наказание в 1,5 года колонии силовику он счел достаточным, но остался недоволен тем, что не было удовлетворено его требование о компенсации морального ущерба.

Примечание:

"Капитан судна в Астрахани заявил о фальсификации дела о хранении бомбы". "Адвокат заявил о физическом воздействии на обвиняемого в подготовке теракта астраханца", "Обвиняемые в краже астраханцы заявили о пытках и игнорировании алиби".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

23 декабря 2019, 20:16

23 декабря 2019, 20:03

23 декабря 2019, 19:00

23 декабря 2019, 18:40

  • Наблюдатели сообщили о нарушениях на выборах в Азербайджане

    Вбросы, "карусели", удаление наблюдателей с участков и другие нарушения зафиксировал на муниципальных выборах в Азербайджане Центр мониторинга выборов и обучения демократии. Аналитики констатировали отсутствие острой борьбы между кандидатами.

23 декабря 2019, 17:46

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи