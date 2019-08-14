Сотрудник Центра «Э» в Астрахани получил реальный срок за пытки бизнесмена

14 августа 2019, 13:38

Бывший оперуполномоченный астраханского Центра «Э», обвиняемый в избиении и пытках электрошокером предпринимателя, осужден на 1,5 года колонии, сообщил сегодня Следком. Пострадавший бизнесмен рассказал, что оспорил отказ суда в компенсации.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта следователи сообщил, что двое сотрудников правоохранительных органов в Астраханской области подозреваются в том, что пытали электрошокером предпринимателя в одном из торговых павильонов рынка. Дело расследовалось по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств».

По версии следствия, 25 февраля оперуполномоченные полиции под видом осуществления разыскных мероприятий прибыли в один из торговых павильонов рынка "Славянка", где (...) повалили предпринимателя на пол, применили к нему насилие, а затем надели на него наручники и против его воли посадили в автомобиль. Подозреваемые без законных оснований доставили потерпевшего в отдел полиции, где снова применили насилие и электрошокер, считают следователи.

Кировский районный суд Астрахани признал виновным бывшего оперуполномоченного сотрудника Центра по противодействию экстремизму астраханского Управления МВД по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств» и приговорил его к 1,5 годам колонии общего режима, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте астраханского Управления СКР. Ведомство не уточнило дату вынесения приговора.

Дело осужденного было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. «Уголовное дело в отношении второго бывшего оперуполномоченного находится в судебном производстве», - отмечает ведомство.

Астраханский предприниматель Игорь Карташов подтвердил, что 25 февраля его избили сотрудники правоохранительных органов. На вопрос корреспондента «Кавказского узла» о том, насколько значительными были повреждения, он ответил, показывая левую руку: "А вы как думаете, если у меня до сих пор два пальца плохо работают?".

Осужденный полицейский признал «факт избиения и применения электрошокера», сообщил пострадавший предприниматель Игорь Карташов.

«Я считаю это наказание достаточным, но недоволен тем, что не было удовлетворено мое требование о компенсации морального ущерба. По этому поводу мы подали апелляцию", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Карташов. От более подробных комментариев бизнесмен отказался.

На сайте Кировского райсуда Астрахани на 13.30 мск сегодня нет информации о вынесении приговора по данному делу.