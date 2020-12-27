27 декабря 2020, 06:04

Крупный пожар потушен на рынке в Волгограде

На вещевом рынке в Волгограде вспыхнул пожар, площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.

Пожар на вещевом рынке в Краснооктябрьском районе Волгограда начался примерно в 02.00 мск сегодня, 27 декабря.

Первые прибывшие пожарные подразделения определили, что горит павильон на территории рынка, расположенного на улице Германа Титова, пишет "Газета.ру".

Примерно в 03.10 мск пожарным удалось локализовать огонь на площади 1000 квадратных метров, около 04.00 мск пожар был потушен. Для его тушения было привлечено 54 человека и 18 единиц техники, пишут "Вести".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 декабря рано утром начался пожар на оптовом рынке "Классик" в Ростова-на-Дону. Его площадь достигла четырех тысяч квадратных метров. Руководство рынка предложило пострадавшим предпринимателям места в стационарном павильоне.

Примечание:

"Пожар в павильоне с пиротехникой распространился на торговые точки ростовского рынка", "Ростовские погорельцы вспомнили в суде обстоятельства пожара", "Потерпевшая по делу о пожаре в центре Ростова-на-Дону заявила об угрозах поджога".

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