Потерпевшая по делу о пожаре в центре Ростова-на-Дону заявила об угрозах поджога

17 декабря 2019, 04:30

В очаге пожара на Театральном спуске в Ростове-на-Дону не было мусорной свалки и проблем с электропроводами, раскритиковала в суде официальную версию следствия одна из потерпевших. Погорелица также рассказала об известных ей угрозах поджога домов в квартале.

Как писал "Кавказский узел", по делу о крупном пожаре в центре Ростова-на-Дону обвинение в халатности предъявлено бывшей замглавы Пролетарского района Ростова-на-Дону Марине Беляевой. По версии следствия, чиновница не организовала контроль за выявлением всех мест несанкционированных свалок. Начальнику Восточного РЭС, филиала ОАО "Донэнерго" "Ростовские городские электрические сети", Павлу Трунову и старшему мастеру производственного участка этой компании Игорю Безземельному обвинение предъявлено по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении или повреждении имущества по неосторожности. Все обвиняемые отказались признать свою вину. На заседании 9 декабря потерпевшие рассказали, что в очаге пожара не было мусорной свалки и обвисших проводов ЛЭП.

21-22 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону сгорел жилой квартал, было уничтожено и повреждено 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах, потерпевшими признано более 700 человек. Погиб один человек, семеро были госпитализированы. Следствие пришло к выводу, что причиной пожара стало короткое замыкание на ЛЭП. Однако погорельцы и адвокаты обвиняемых настаивают, что квартал подожгли.

На заседании 16 декабря в Пролетарском райсуде Ростова-на-Дону продолжилось рассмотрение дела о масштабном пожаре в центре города в августе 2017 года. В зале заседаний присутствовали находящиеся под подпиской о невыезде подсудимые Игорь Безземельный и Павел Трунов, их адвокаты, гособвинитель и трое потерпевших, двое из которых были допрошены ранее, передал корреспондент "Кавказского узла", который был единственным представителем СМИ на процессе. При этом, в конце заседания судья заявила о десяти приглашенных погорельцах.

«Все на свалку хотят свалить!»

Потерпевшая Вероника Будянская рассказала суду, что она не знает никого из подсудимых, и до пожара вместе с матерью, мужем и дочкой, а также с семьей брата проживали в доме №5 по Грибоедовскому переулку, где была прописана. По словам Будянской, мать потерпевшей, Ольга Васильженко, получила домовладение по договору соцнайма.

«21 августа 2017 года с 12.00 мск до 13.00 мск меня забирали из роддома мама и муж. В момент выписки маме позвонили соседи и сказали, что все горит. После роддома я поехала к родственникам мужа, а мама с мужем поехали туда», - рассказала потерпевшая, уточнив, что в момент пожара в квартире никого не было.

В ходе ответов на вопросы прокурора Будянская сообщила, что от соседей и родственников ей известно, что пожар начался с заброшенного дома в Чувашском переулке, а каких-либо свалок рядом с домами она не наблюдала. Она также отвергла наличие каких-либо проблем со электропроводкой в переулке.

«Все на свалку хотят свалить!» - громко возмутились двое пожилых потерпевших на слова гособвинителя.

Вероника Будянская заверила суд, что лично ей и ее родственникам не угрожали поджогом жилья, однако ей известно о таких случаях. «Люди сразу предположили, что это был поджог. По Чувашскому (переулку) ходили риэлторы, угрожали, что сожгут жилье», - сообщила потерпевшая.

"Мое мнение – это поджог. В течение 10 минут вспыхнули все дома, как мне показалось", - рассказала 9 декабря в суде потерпевшая Лариса Попова.

Будянская оценила причиненный ей ущерб в более 500 тысяч рублей. «Накануне (пожара) мы сделали ремонт, к рождению ребенка. Сгорела новая мебель, детские игрушки, телевизоры, стиральная машина, плита, кондиционер, микроволновая печь, золотые и серебряные украшения, документы», - заявила Будянская.

По ее словам, членам семьи сначала выдавали по 20, 30 и 50 тысяч рублей, а позже ей с матерью «дали субсидию на 3 миллиона рублей», и сейчас она живет в новом жилье. Сгоревший же дом восстановлению не подлежит, и от него «осталась только крыша и перекрытия», уточнила потерпевшая.

Как и ряд других потерпевших, ростовчанка также заявила об отсутствии воды у пожарных во время пожара. «Воды не было, и даже в соседних (домах) не было воды, это мне рассказали мама и муж. Моя мама стояла и смотрела, как догорает наш дом», - сообщила Будянская.

На заседании 2 декабря потерпевшая по делу Елена Санина заявила, что приехавшие на вызов пожарные не тушили огонь, ссылаясь на отсутствие воды в гидрантах. Это подтвердила и другая погорелица, Татьяна Сущенко, которая сообщила, что во время пожара воды в районе не было.

Рассмотрение дела продолжится 23 декабря в 11.00 мск. Ожидается, что в суде выступят другие потерпевшие.

Общественная поддержка Мордасова и Сидорова привлекла внимание к ростовским погорельцам

Потерпевшая по делу о пожаре в центре Ростова-на-Дону Елена Санина заявила корреспонденту «Кавказского узла», что следила за процессом по делу Яна Сидорова и Владислава Мордасова и считает приговор несправедливым. «Я следила за судом, была на заседаниях. Где справедливость? Они вышли в защиту нас, погорельцев, они мне по возрасту, как внуки. Устроили показательный суд, для галочки. Эти ребята напрасно за плакаты сидят, они совершенно неповинны. Нет на скамье подсудимых тех, кто должен сидеть: застройщики [...] (представители власти). Может, хотя бы по кассации (Мордасова и Сидорова) освободят» - рассказала Санина.

Ян Сидоров и Владислав Мордасов отстаивали интересы ростовских погорельцев на акции протеста, после чего, 4 октября, судом признанные виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. Они получили 6 лет и 7 месяцев и 6 лет и 6 месяцев колонии соответственно. 10 декабря коллегия судей апелляционного суда оставила без изменений приговор Мордасову и Сидорову, защита которых заявила об обжаловании этого решения в кассационном суде и Европейском суде по правам человека. Опрошенные "Кавказским узлом" активисты заявили, что осужденные не были активными участниками оппозиционных акций, их дело является уникальным. Amnesty International признала Сидорова и Мордасова узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" внес их в список политзаключенных.

По ее словам, огласка дела Сидорова и Мордасова привлекла внимание к погорельцам, однако, «к сожалению, это ни к чему не привело». «Люди не верят в справедливость и не хотят идти в суд, к сожалению, закон и справедливость не всегда идут рука об руку. Некоторые даже боятся идти (в суд)», - заявила Санина.

Незаслуженным приговор Мордасову и Сидорову назвала и одна из потерпевших Лариса Попова, которая также считает, что освещение дела Сидорова и Мордасова в СМИ напомнило о погорельцах.

«Конечно, я следила (за процессом). Считаю, что они не должны сидеть какой-либо срок. Они вступились в защиту погорельцев, когда люди пострадали, имущество пострадало, а люди ничего не получили» - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Попова.

Материалы о пожаре в Ростове-на-Дону и его последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ростов: пожар или поджог?". В разделе "Видео" размещен также видеоролик "Пожар в Ростове-на-Дону: "до основанья, а затем...".