Торговцы оптового рынка "Классик" во время пожара 07.12.2020. Кадр видео Новости Ростова|DonDay https://vk.com/videos-40092240?z=video-40092240_456241394%2Fpl_-40092240_-2

08 декабря 2020, 11:02

Торговцам ростовского рынка после пожара предложены места в новом павильоне

Руководство оптового рынка "Классик" после крупного пожара предложило пострадавшим предпринимателям места в стационарном павильоне, а власти готовы помочь им с отсрочкой выплат по кредитам, сообщила сегодня администрация Аксайского района.

Как писал "Кавказский узел", при пожаре на оптовом рынке "Классик" от огня пострадали, по предварительным подсчетам, 65 павильонов, сообщила 7 декабря директор Департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. По ее словам, пострадавшим окажут помощь в виде распределения на свободные торговые места, возможно, на безвозмездной основе.

7 декабря с инициативной группой предпринимателей рынка встретились директор Департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова и замглавы администрации Аксайского района Андрей Ремизов, сообщила сегодня пресс-служба районной администрации.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", оптовый рынок "Классик" находится на въезде в Ростов-на-Дону в поселке Янтарный, который расположен в Аксайском районе Ростовской области.

"По итогам встречи администрация рынка предложила разместить пострадавших предпринимателей в новом стационарном торговом павильоне площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Организовано взаимодействие предпринимателей с Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства", - говорится в сообщении, размещенном на странице администрации района в Instagram.

В свою очередь администрация района окажет пострадавшим предпринимателям "содействие во взаимодействии с банками по вопросам реструктуризации или отсрочке выплат по кредитам", говорится в публикации.

По данным дирекции рынка, от пожара пострадали 46 предпринимателей. "В настоящее время ведутся следственные действия, в связи с чем доступ на рынок запрещен и точно установить объем нанесенного ущерба пока затруднительно", - сообщила пресс-служба администрации района.

По состоянию на 11.00 мск под публикацией не размещено ни одного комментария.

Напомним, тушение пожара, начавшегося утром 6 декабря на рынке "Классик", продолжалось больше суток. Его площадь составила 4000 квадратных метров. По предварительным данным МЧС, пожар произошел после короткого замыкания электрооборудования. 7 декабря стало известно, что прокуратура начала проверку соблюдения противопожарной безопасности на рынке. Об итогах проверки ведомство по состоянию на 11.00 мск 8 декабря не сообщило на своем сайте.

Примечание:

"Пожар в павильоне с пиротехникой распространился на торговые точки ростовского рынка", "Ростовские погорельцы вспомнили в суде обстоятельства пожара", "Потерпевшая по делу о пожаре в центре Ростова-на-Дону заявила об угрозах поджога".

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