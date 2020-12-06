Власти пообещали помощь торговцам после пожара на ростовском рынке

06 декабря 2020, 19:02

На ростовском оптовом рынке "Классик", где утром начался пожар, ликвидировано открытое горение, отчитались спасатели. Убытки понесли не менее сотни предпринимателей, им будет оказана поддержка, заверила представитель властей.

Как писал "Кавказский узел", пожар, который произошел сегодня в павильоне с пиротехникой на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону, за три часа достиг площади в 3000 квадратных метров и распространился на торговые точки.

Оптовый рынок "Классик" находится на въезде в Ростов-на-Дону в поселке Янтарный. По данным сервиса "Яндекс.Карты", неподалеку от него расположен поселок Орджоникидзе, ближайшие жилые дома находятся примерно в 200 метрах от рынка.

В 13.24 мск пожар, которому присвоен четвертый ранг сложности, был локализован, в 16.06 мск пожарные ликвидировали открытое горение. В тушении приняли участие 446 человек, в том числе 113 сотрудников МЧС, и 134 единицы техники, сообщила пресс-служба областного управления МЧС.

"Площадь пожара 4000 кв.м. Причина пожара устанавливается. Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении, размещенном в 16.07 мск на сайте ведомства.

Убытки понесли 100-150 предпринимателей, сообщила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. "У некоторых предпринимателей было несколько торговых мест. [...] Размер нанесенного ущерба сейчас уточняется", - привел в 15.04 мск ее слова "Интерфакс".

Пострадавшим предпринимателям будет оказана поддержка, заверила Ирина Теларова. "Понятно, что мы их не оставим. Сейчас активно взаимодействуем с управляющей рынком компанией. Надо понимать, что рынок находится в стадии реконструкции. Строится новый павильон. Те объекты, которые сгорели, в перспективе подлежали демонтажу", - сказала она.

В связи с пожаром на рынке сегодня было ограничено движение на автодороге по Северному подъезду к Ростову-на-Дону. По состоянию на 15.30 мск, эти ограничения сняты, сообщает агентство со ссылкой на пресс-секретаря ФКУ "Упрдор Москва-Волгоград" Инну Манафову.

Администрация Ростова-на-Дону пока не сообщила на своем сайте и на странице в Instagram подробности о запланированной помощи предпринимателям.