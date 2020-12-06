Пожар на рынке в Ростове-на-Дону 6 декабря 2020 года. Скриншот со страницы Главного управления МЧС России по Ростовской области в Instagram. https://www.instagram.com/p/CIcc0eKsJ8u/

06 декабря 2020, 09:33

Пожар в павильоне с пиротехникой распространился на торговые точки ростовского рынка

Пожар на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону, где загорелся павильон с пиротехникой, достиг 3000 квадратных метров, сообщили спасатели.

По данным ведомства, пожар произошел в павильоне с пиротехникой на рынке "Классик".

Вызов поступил около 6.20 мск сегодня, загорелся двухэтажный торговый павильон на площади 200 квадратных метров, сообщило Главное управление МЧС по Ростовской области на своем сайте. О пострадавших не сообщается.

Крупный оптовый рынок "Классик" находится на въезде в Ростов-на-Дону в поселке Янтарный. По данным сервиса "Яндекс.Карты", неподалеку от него расположен поселок Орджоникидзе. Ближайшие жилые дома находятся примерно в 200 метрах от рынка. 

"Площадь пожара на рынке Классик в Ростове-на-Дону увеличилась до 3000 кв метров", -  информировало около 9.30 мск на своей странице в Instagram ведомство. Тушение пожара разбито на четыре боевых участка, чтобы не допустить распространения пожара, отмечается в сообщении.

Спасатели также опубликовали видео с места тушения пожара. На видеоролике видно, что пожарная машина в сумерках подъезжает к ряду павильонов, где вздымаются клубы дыма. Затем из огня в небо начинают вылетать и взрываться разноцветные фейерверки, разнося огонь на другие павильоны.

Тушение огня усугубляет сильный ветер, который раздувает пламя, сообщил Donday.

Два месяца назад на рынке уже горел склад с пиротехникой, тогда огонь уничтожил два павильона, а площадь пожара составила 220 квадратов, отмечает издание.

Рынок «Классик» в Ростове-на-Дону представляет собой совокупность торговых павильонов, которые расположены как внутри самого рынка (с коридорами - переходами), так и отдельно - вдоль дороги. Здесь очень много точек, реализующих офисные принадлежности, бумагу, и все, что может потребоваться офисному работнику или школьнику. Также здесь можно приобрести как оптом, так и в розницу детские товары, бижутерию, свадебные платья, велосипеды и другие товары, указано в информации на портале о городе Ростов-на-Дону «Сайт Ростова».

"Кавказский узел" также писал, что вечером 1 декабря прошел пожар в колонии в колонии строгого режима в здании для осужденных-инвалидов в Новочеркасске. Прокуратура Ростовской области организовала проверку обстоятельств пожара.

Примечание:

"Ростовские погорельцы вспомнили в суде обстоятельства пожара", "Потерпевшая по делу о пожаре в центре Ростова-на-Дону заявила об угрозах поджога", "Погорельцы отвергли версию следствия о причинах пожара на Театральном спуске".

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