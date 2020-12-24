Ингушский активист Мякиев вступился за политзеков

24 декабря 2020, 14:51

Багаудин Мякиев, отбывший заключение по делу о столкновениях с силовиками, опубликовал сегодня фото с плакатом, на котором указал на гарантированную Конституцией свободу собраний и потребовал освобождения участников митинга в Магасе.

Как писал "Кавказский узел", Багаудин Мякиев был задержан в апреле 2019 года, вскоре после митинга в Магасе. 20 февраля 2020 года он был осужден на один год и девять месяцев колонии-поселения. Активист признал, что на митинге отбросил стулья в сторону силовиков, но заявил, что не целился в росгвардейцев. 22 апреля суд ужесточил наказание активисту и направил его в колонию общего режима. В тот же день Мякиев был задержан по обвинению в побеге из зала суда. 27 августа Мякиев, вышел на свободу.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. К 7 декабря 2020 года вынесены обвинительные приговоры 31 активисту. С 24 ноября в Ставропольском крае рассматривается дело семи лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества.

На фото, опубликованном сегодня Мякиевым на личной странице в Facebook, он стоит с плакатом, на котором напоминает о 31 статье Конституции России о свободе собраний. "Свободу политзаключенным", "Свободу старейшинам", "Свободу нашим патриотам", "Свободу Саутиевой Зарифе", - написал активист на плакате. На фото указана дата - 24 декабря.

Багаудин Мякиев провел в назранском офисе Совета тейпов Ингушетии в Назрани акцию с требованием освободить участников митинга в Магасе, сообщается на сайте ингушских активистов "Фортанга". Это уже седьмая такая акция Мякиева после освобождения из колонии. В частности, 10 декабря он выходил на одиночный пикет к Аланским воротам при въезде в Магас. По словам Мякиева, Совет тейпов сегодня проведет заседание, чтобы обсудить уголовное преследование лидеров протеста, говорится в публикации.

Зарифа Саутиева - одна из обвиняемых по делу о создании экстремистского сообщества. Она стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".